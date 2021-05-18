Полезная информация о Топике
Что нужно знать о Топике: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Топике
15:0142
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Топика
|По-английски
|Topeka
|Столица региона
|Топика является столицей региона
|Население города
|127 265 чел.
|Аэропорты
|Philip Billard TOP, Forbes Field FOE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|306 м. от уровня моря