Всё о Торрансе

Полезная информация о Торрансе

Что нужно знать о Торрансе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Торрансе
14:5345
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаТорранс
По-английскиTorrance
Население города148 475 чел.
АэропортTorrance Airport TOA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота33 м. от уровня моря

Где находится Торранс на карте