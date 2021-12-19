Все экскурсии и мероприятия в Уэйманало
В группе
до undefined чел.
€37.25
за 1 чел.
Парк Sea Life на Гавайях
👣 Пешеходная
Добавьте всплеск волшебства животных в свое гавайское приключение
В группе
до undefined чел.
6д 6ч
€96.88
за 1 чел.
Ка Моана Луау
👣 Пешеходная
Насладитесь гавайским уроком, уроками хула, луау и посещением парка Sea Life
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Уэйманало – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €37.25. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Уэйманало почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль