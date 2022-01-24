Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Подарите себе смех на весь год, захватывающие аттракционы и водные горки - и все это в один прекрасный день для всей семьи. Познакомьтесь с пиратами на водных лыжах, оттачивайте свое мастерство ниндзя, насладитесь творческими мастер-классами, играйте в лучшие видеоигры LEGO® и многое другое - и начните пушечное ядро в мир водных развлечений!
Ответы на вопросы
Что входит
1 или 2-дневный вход в парк LEGOLAND® Florida и аквапарк LEGOLAND® (все аттракционы включены в стоимость)
Бесплатный WiFi
Что не входит
LEGOLAND® Shuttle
Парковка
Шкафчик для хранения
Аренда Кабана
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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