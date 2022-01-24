Подарите себе смех на весь год, захватывающие аттракционы и водные горки - и все это в один прекрасный день для всей семьи. Познакомьтесь с пиратами на водных лыжах, оттачивайте свое мастерство ниндзя, насладитесь творческими мастер-классами, играйте в лучшие видеоигры LEGO® и многое другое - и начните пушечное ядро в мир водных развлечений!