Отправляйтесь в кирпичную столицу Флориды с билетом в курортный отель LEGOLAND Florida и дайте волю своему воображению в невероятно увлекательном парке развлечений для детей. Здесь вы найдете более 50 удивительных аттракционов, творческие мастерские и захватывающие аттракционы в разных тематических мирах. Посетите великолепный ботанический сад, потренируйтесь с ниндзя, отправляйтесь в плавание в открытом море с пиратами и создайте собственный город.