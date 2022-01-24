LEGOLAND® Флорида: только парк

Позвольте творчеству ваших детей сойти с ума в одном из самых веселых тематических парков Флориды

4.8
4 отзыва
В группе
LEGOLAND® Флорида: только парк
LEGOLAND® Флорида: только парк
LEGOLAND® Флорида: только парк
LEGOLAND® Флорида: только парк
LEGOLAND® Флорида: только парк
LEGOLAND® Флорида: только парк
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Отправляйтесь в кирпичную столицу Флориды с билетом в курортный отель LEGOLAND Florida и дайте волю своему воображению в невероятно увлекательном парке развлечений для детей. Здесь вы найдете более 50 удивительных аттракционов, творческие мастерские и захватывающие аттракционы в разных тематических мирах. Посетите великолепный ботанический сад, потренируйтесь с ниндзя, отправляйтесь в плавание в открытом море с пиратами и создайте собственный город.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1 или 2-дневный вход в парк LEGOLAND Florida (все аттракционы и аттракционы включены в стоимость)
  • Аквапарк LEGOLAND Florida (если выбран комбинированный билет)
  • Бесплатный WiFi
Что не входит
  • Камера хранения (за дополнительную плату)
  • Парковка (предоставляется за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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