  1. США
  2. Экскурсии

Авиа — тур на Ниагарские водопады

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Вашингтона
Авиа — тур на Ниагарские водопады
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $1 450 за человека

    Заказать экскурсию
Авиа — тур на Ниагарские водопады
Вас рано утром заберут в отеле и доставят в аэропорт Нью-Йорка для вылета в Буффало, время перелета 1 час 30 минут. По прилету Вас встретит гид в аэропорту.
Вы посетите одно из чудес света — Ниагарские водопады. Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями 🏛️ города, поездка вдоль реки Ниагара, соединяющей озеро Эри и озеро Онтарио. Посещение государственного парка Ниагара Фоллс — старейшего государственного парка США. Незабываемая прогулка 👣 к Ниагарским водопадам на пароме «Maid of the Mist». Остановка у развалин первой в мире ГЭСб построенной Николой Теслой. Посещение гигантского водоворота Whirlpool. Завершениеэкскурсии визитом в старую крепость у берегов Озера Онтарио, осмотром музея и фортификационных сооружений.
Далее Вас доставят обратно в аэропорт для обратного перелета в Нью-Йорк. По прилету трансфер в отель 🏨
Начало и место завершения
🚩 Washington

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга П.
Ольга П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ольга П. проводит ещё 5 экскурсий

Шоппинг тур в торговый центр Woodbury Common
$350
3 часа
Шоппинг тур в торговый центр Woodbury Common
Поездка в Бостон
$1 250
12 часов
Поездка в Бостон
Филадельфия + Атлантик-Сити
$950
12 часов
Филадельфия + Атлантик-Сити
Поездка в Вашингтон
$1 150
14 часов
Поездка в Вашингтон
Экскурсия по этническим районам Бруклина с прогулкой по Брайтон Бич
$450
4 часа
Экскурсия по этническим районам Бруклина с прогулкой по Брайтон Бич

Еще несколько необычных экскурсий в Вашингтоне

С чего начинается Вашингтон
$180
1.5 часа
С чего начинается Вашингтон
7 отзывов
Исследовать окрестности Белого дома и проникнуться политической историей города
Основные достопримечательности Вашингтона
$380
4 часа
Основные достопримечательности Вашингтона
1 отзыв