Ольга П. проводит ещё 5 экскурсий

Вас рано утром заберут в отеле и доставят в аэропорт Нью-Йорка для вылета в Буффало, время перелета 1 час 30 минут. По прилету Вас встретит гид в аэропорту.

Вы посетите одно из чудес света — Ниагарские водопады. Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями 🏛️ города, поездка вдоль реки Ниагара, соединяющей озеро Эри и озеро Онтарио. Посещение государственного парка Ниагара Фоллс — старейшего государственного парка США. Незабываемая прогулка 👣 к Ниагарским водопадам на пароме «Maid of the Mist». Остановка у развалин первой в мире ГЭСб построенной Николой Теслой. Посещение гигантского водоворота Whirlpool. Завершениеэкскурсии визитом в старую крепость у берегов Озера Онтарио, осмотром музея и фортификационных сооружений.

Далее Вас доставят обратно в аэропорт для обратного перелета в Нью-Йорк. По прилету трансфер в отель 🏨