Ольга П. проводит ещё 5 экскурсий

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Поездка в Вашингтон

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Вашингтона
Поездка в Вашингтон
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $1 150 за человека

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Поездка в Вашингтон
В ходе труа мы увидим Мемориалы Томаса Джеферсона, Франклина Делано Рузвельта, Линкольна, здание Капитолия, монумент Вашингтона, мемориалы, посвященные Корейской и Вьетнамской войнам. Отдав дань великому Альберту Эйнштейну, удивительный бронзовый памятник которому также находится неподалеку, мы «заглянем» в Центр искусств им. Кеннеди, посмотрим на памятник А. С. Пушкину и уедем в другую часть города, чтобы увидеть достижения церковного искусства, посетив один из католических соборов. Затем мы вернемся в центр города, чтобы увидеть здание Капитолия, Библиотеку Конгресса, Верховный Суд. Спустившись с Капитолийского холма, мы окажемся на Национальном Молле, на котором расположены более 10 национальных музеев страны, входящих в состав Смитсониевского института. Очередной точкой нашего знакомства со столицей ⭐️ США будет Белый дом, посмотрим на Эллипсную площадь. Мы проедем по Пенсильвания-авеню — главной улице Вашингтона, связывающей здания Капитолия и Белого дома.
Начало и место завершения
🚩 Washington

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
Ольга П.
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