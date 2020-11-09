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Летим в Якиму

Как добраться до Якимы на самолёте

В Якиме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yakima Air Terminal» вам не избежать

Список аэропортов Якимы

  1. Якима YKM
    Yakima Air Terminal

Самые дешёвые билеты в Якиму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇺🇸Сиэтла7 51649м
20.10.2020из 🇺🇸Сента-Луиса17 19630ч 32м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Батона-Ружа19 34520ч 59м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Сан-Антонио35 24420ч 34м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Якимы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Будапешт и Париж

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