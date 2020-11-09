Как добраться до Якимы на самолёте

В Якиме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yakima Air Terminal» вам не избежать

Список аэропортов Якимы

Якима YKM Yakima Air Terminal

Самые дешёвые билеты в Якиму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇺🇸 Сиэтла 7 516 49м из 🇺🇸 Сента-Луиса 17 196 30ч 32м (⇵2) из 🇺🇸 Батона-Ружа 19 345 20ч 59м (⇵2) из 🇺🇸 Сан-Антонио 35 244 20ч 34м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Якимы

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Якимы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Будапешт и Париж

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