Как добраться до Якимы на самолёте
В Якиме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yakima Air Terminal» вам не избежать
Список аэропортов Якимы
- Якима YKMYakima Air Terminal
Самые дешёвые билеты в Якиму из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|7 516
|49м
|20.10.2020
|из 🇺🇸Сента-Луиса
|17 196
|30ч 32м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Батона-Ружа
|19 345
|20ч 59м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Антонио
|35 244
|20ч 34м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Якимы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Якимы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Будапешт и Париж
- 13.10.202021.10.2020
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