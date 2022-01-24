Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с Ричардом Никсоном как личностью и президентом в этом уникальном музее, наполненном мультимедийными впечатлениями, оригинальными фильмами, более чем 600 фотографиями, настенными росписями и более чем 300 увлекательными экспонатами, включая официальные документы, фильмы, фотографии и интерактивные цифровые впечатления.
Вы даже можете прогуляться на вертолете, на котором летали четверо американских президентов, осмотреть дом детства Ричарда Никсона и почтить память в местах последнего упокоения президента и его жены Пэт.
Ответы на вопросы
Что входит
Ускоренное посещение Президентской библиотеки и музея Ричарда Никсона
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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