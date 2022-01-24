Познакомьтесь с Ричардом Никсоном как личностью и президентом в этом уникальном музее, наполненном мультимедийными впечатлениями, оригинальными фильмами, более чем 600 фотографиями, настенными росписями и более чем 300 увлекательными экспонатами, включая официальные документы, фильмы, фотографии и интерактивные цифровые впечатления.

Вы даже можете прогуляться на вертолете, на котором летали четверо американских президентов, осмотреть дом детства Ричарда Никсона и почтить память в местах последнего упокоения президента и его жены Пэт.