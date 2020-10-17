Как добраться до Манзини на самолёте
В Манзини 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «King Mswati III International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Манзини
- Сикхупе SHOKing Mswati III International Airport
- Матсафа MTSне гражданскийMatsapha International
Самые дешёвые билеты в Манзини из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из 🇵🇰Сиялкот
|64 270
|29ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|87 925
|35ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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