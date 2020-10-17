Летим в Манзини

Как добраться до Манзини на самолёте

В Манзини 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «King Mswati III International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Манзини

  1. Сикхупе SHO
    King Mswati III International Airport
  2. Матсафа MTSне гражданский
    Matsapha International

Самые дешёвые билеты в Манзини из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.10.2020из 🇵🇰Сиялкот64 27029ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇰🇬Бишкека87 92535ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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