Как добраться до Манзини на самолёте

В Манзини 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «King Mswati III International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Манзини

Сикхупе SHO King Mswati III International Airport Матсафа MTS не гражданский Matsapha International

Самые дешёвые билеты в Манзини из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇵🇰 Сиялкот 64 270 29ч 30м (⇵2) из 🇰🇬 Бишкека 87 925 35ч 10м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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