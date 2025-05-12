Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Душанбе на русском языке, цены от 2934 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры
На машине
9 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры
Из Душанбе - к природным сокровищам в горах Таджикистана (входные билеты и обед включены)
Начало: На ул. Бухоро
Расписание: в воскресенье в 07:00 и 17:00
Завтра в 07:00
12 окт в 08:00
2934 ₽ за человека
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 509 ₽ за всё до 4 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
22 487 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    12 мая 2025
    К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
    Большое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компании из 5 человек. Наш
    читать дальше

    гид Сорвон очень увлеченно рассказывал нам много интересного в пути. Несмотря на горные дороги ехали очень аккуратно и комфортно. Не только озеро и водопад было интересно посмотреть, но и на протяжении всей дороги было красиво и любопытно наблюдать за горными пейзажами и местными жителями. Спасибо за хорошие впечатления!

    Большое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компанииБольшое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компанииБольшое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компанииБольшое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компанииБольшое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компанииБольшое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компанииБольшое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компанииБольшое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компанииБольшое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компании
  • А
    Алиса
    5 мая 2025
    К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
    Отличный организатор, водитель-гид Довлат приехал вовремя. Довлат историк - очень интересно рассказывает, русский язык знает хорошо, с детьми ладит, водит аккуратно. Маршрут захватывающий, виды впечатляющие. 10 из 10
    Отличный организатор, водитель-гид Довлат приехал вовремя. Довлат историк - очень интересно рассказывает, русский язык знает хорошоОтличный организатор, водитель-гид Довлат приехал вовремя. Довлат историк - очень интересно рассказывает, русский язык знает хорошоОтличный организатор, водитель-гид Довлат приехал вовремя. Довлат историк - очень интересно рассказывает, русский язык знает хорошоОтличный организатор, водитель-гид Довлат приехал вовремя. Довлат историк - очень интересно рассказывает, русский язык знает хорошоОтличный организатор, водитель-гид Довлат приехал вовремя. Довлат историк - очень интересно рассказывает, русский язык знает хорошо
  • О
    Ольга
    14 апреля 2025
    К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
    Ездили сегодня с Давлатом.
    Давлат был вежливым, заботливым, интересным рассказчиком, услышал все наши пожелания, машину вел аккуратно (горные дороги), безопасно. Показал
    читать дальше

    нам красивые места, озеро, водопад, красивые виды, много интересных рассказов по дороге, ответы на наши вопросы, вкусно поели, вернулись в отель. Все прошло душевно, с приятной усталостью и массой красивых фотографий и впечатлений. Давлат гид опытный и профессиональный.

    Ездили сегодня с ДавлатомЕздили сегодня с ДавлатомЕздили сегодня с ДавлатомЕздили сегодня с ДавлатомЕздили сегодня с ДавлатомЕздили сегодня с ДавлатомЕздили сегодня с ДавлатомЕздили сегодня с Давлатом

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры
  2. К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
  3. Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Какие места ещё посмотреть в Душанбе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в октябре 2025
Сейчас в Душанбе в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 2934 до 22 487. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 5 ⭐ отзывов, цены от 2934₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь