Групповая
до 20 чел.
Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры
Из Душанбе - к природным сокровищам в горах Таджикистана (входные билеты и обед включены)
Начало: На ул. Бухоро
Расписание: в воскресенье в 07:00 и 17:00
Завтра в 07:00
12 окт в 08:00
2934 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 509 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
22 487 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена12 мая 2025Большое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компании из 5 человек. Наш
- ААлиса5 мая 2025Отличный организатор, водитель-гид Довлат приехал вовремя. Довлат историк - очень интересно рассказывает, русский язык знает хорошо, с детьми ладит, водит аккуратно. Маршрут захватывающий, виды впечатляющие. 10 из 10
- ООльга14 апреля 2025Ездили сегодня с Давлатом.
Давлат был вежливым, заботливым, интересным рассказчиком, услышал все наши пожелания, машину вел аккуратно (горные дороги), безопасно. Показал
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Душанбе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в октябре 2025
Сейчас в Душанбе в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 2934 до 22 487. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 5 ⭐ отзывов, цены от 2934₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь