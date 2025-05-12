читать дальше гид Сорвон очень увлеченно рассказывал нам много интересного в пути. Несмотря на горные дороги ехали очень аккуратно и комфортно. Не только озеро и водопад было интересно посмотреть, но и на протяжении всей дороги было красиво и любопытно наблюдать за горными пейзажами и местными жителями. Спасибо за хорошие впечатления!

Большое спасибо организаторам за то, что пошли навстречу и организовали для нас это путешествие для компании из 5 человек. Наш