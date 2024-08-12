8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
9 сен в 08:30
11 сен в 08:30
€189 за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 11:00
9 сен в 10:00
€45 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 14:00
9 сен в 09:00
€45 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина12 августа 2024Прекрасная экскурсия, Гуля отлично ее организовала и провела, очень органично, познавательно, душевно, спасибо за ее проведение.
- ООльга10 августа 2024Гид Гуля - очень внимательная, активная, позитивная и доброжелательная. Показала нам все знаковые места Душанбе, рассказала о домах, мечетях, парках,
- ДДиана21 июля 2024Поездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсию, а так же показал несколько классных мест для чудесных фотографий. Всё понравилось.
- ЕЕкатерина19 июня 2024Очень интересная экскурсия к озеру. По дороге остановились полюбоваться видами перевала. Посетили пещеру Македонского, прошли к водопаду, Змеиному озеру. Озеро
- ЮЮрий18 июня 2024Шикарная поездка была! Другими словами не описать. Ака Ниёзкул великолепный рассказчик и любитель Ходжи Насреддина. Акрам отличный водитель и тоже дал
- ММихаил16 июня 2024Very nice young man who loves his Motherland and wants everyone to love it as well. The guide was well organized and customer oriented. Good car and exelent service.
- ЮЮрий13 июня 2024Отличная экскурсия! Гуля - прекрасный рассказчик, хорошо знает город, его историю. Несмотря на жару, 3 час пролетели незаметно. В общем, нам понравилось)) Спасибо. Рекомендую!
- ААнна1 апреля 2024Брали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведра практически весь день. Благо,
- ООльга21 марта 2024Было интересно Рекомендую посетить экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «На Рождество»
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