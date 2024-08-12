На Рождество – экскурсии в Душанбе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Душанбе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
На машине
15 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
9 сен в 08:30
11 сен в 08:30
189 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Пешая
11 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 11:00
9 сен в 10:00
45 за всё до 3 чел.
Гуляем по Душанбе
Пешая
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 14:00
9 сен в 09:00
45 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    12 августа 2024
    Гуляем по Душанбе
    Прекрасная экскурсия, Гуля отлично ее организовала и провела, очень органично, познавательно, душевно, спасибо за ее проведение.
  • О
    Ольга
    10 августа 2024
    Гуляем по Душанбе
    Гид Гуля - очень внимательная, активная, позитивная и доброжелательная. Показала нам все знаковые места Душанбе, рассказала о домах, мечетях, парках,
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    государственных зданиях и др. Вопросов у нас было много, но у Гули на все нашлись ответы. Мы очень рады, что попали к такому замечательному профессиональному гиду! Большое спасибо за экскурсию!

    Гид Гуля - очень внимательная, активная, позитивная и доброжелательная. Показала нам все знаковые места Душанбе, рассказалаГид Гуля - очень внимательная, активная, позитивная и доброжелательная. Показала нам все знаковые места Душанбе, рассказалаГид Гуля - очень внимательная, активная, позитивная и доброжелательная. Показала нам все знаковые места Душанбе, рассказалаГид Гуля - очень внимательная, активная, позитивная и доброжелательная. Показала нам все знаковые места Душанбе, рассказала
  • Д
    Диана
    21 июля 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Поездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсию, а так же показал несколько классных мест для чудесных фотографий. Всё понравилось.
    Поездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсиюПоездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсиюПоездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсиюПоездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсию
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Очень интересная экскурсия к озеру. По дороге остановились полюбоваться видами перевала. Посетили пещеру Македонского, прошли к водопаду, Змеиному озеру. Озеро
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    Искандеркуль очень холодное, красивые пейзажи. Гид Бобо очень вежливый, коммуникабельный, знает историю своей Родины. Очень довольна, рекомендую! Огромное спасибо и процветания!

  • Ю
    Юрий
    18 июня 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Шикарная поездка была! Другими словами не описать. Ака Ниёзкул великолепный рассказчик и любитель Ходжи Насреддина. Акрам отличный водитель и тоже дал
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    много полезной информации. Спасибо им огромное! Ну а горы и реки Таджикистана, и озеро Искандеркуль просто прекрасны! Фанский водопад тоже впечатлил. Мощь. Энергетика зашкаливает! Обязательно приедем ещё. Всем рекомендую!

    Шикарная поездка была! Другими словами не описатьШикарная поездка была! Другими словами не описатьШикарная поездка была! Другими словами не описатьШикарная поездка была! Другими словами не описать
  • М
    Михаил
    16 июня 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Very nice young man who loves his Motherland and wants everyone to love it as well. The guide was well organized and customer oriented. Good car and exelent service.
    Very nice young man who loves his Motherland and wants everyone to love it as well
  • Ю
    Юрий
    13 июня 2024
    Гуляем по Душанбе
    Отличная экскурсия! Гуля - прекрасный рассказчик, хорошо знает город, его историю. Несмотря на жару, 3 час пролетели незаметно. В общем, нам понравилось)) Спасибо. Рекомендую!
  • А
    Анна
    1 апреля 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Брали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведра практически весь день. Благо,
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    для личных целей был арендован автомобиль и гид (у нас был Дилик) сориентировался и поменял маршрут и содержание экскурсии, но я думаю, мы от этого только выиграли! Посетили национальный музей древностей, новую мечеть, базар и сделали обзор из окна автомобиля! Спасибо гиду за находчивость, ценные советы по дальнейшему путешествию и много новой информации!

    Брали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведраБрали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведраБрали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведра
  • О
    Ольга
    21 марта 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Было интересно Рекомендую посетить экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Душанбе в сентябре 2024
Сейчас в Душанбе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 189. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 38 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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