5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная прогулка по Душанбе
Индивидуальная экскурсия по Душанбе: Национальный музей древностей, Гиссарская крепость, медресе Кухна, центральный базар и парк Рудаки
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
$140 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Искандеркуль из Душанбе: Индивидуальная экскурсия по Фанским горам
Путешествие к высокогорному озеру Искандеркуль, через перевал Анзоб с панорамными видами. Посещение водопада Ниагара и Змеиного озера. Незабываемые впечатления
Начало: Ул. Айни, 48, Hotel Hilton Dushanbe
Расписание: Каждый День
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$195 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Душанбе - первое знакомство: экскурсия по столице Таджикистана
Прогулка по Душанбе: за полдня вы увидите самые значимые места столицы, включая статую Будды и стелу Независимости. Начало у Театра оперы и балета ИМ.С. Айни
Начало: На площади Самани
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$72 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 января 2024Очень познавательная и интересная экскурсия по Душанбе и Гисару. Гид Диловар был очень пунктуальным и знающим, и к тому же интересным собеседником. Информационный поток не прекращался в традициях советских гидов Интуриста. Спасибо за знакомство с прекрасной страной Таджикистан!
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Душанбе в августе 2024
Сейчас в Душанбе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 195. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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