С Сергей

Очень познавательная и интересная экскурсия по Душанбе и Гисару. Гид Диловар был очень пунктуальным и знающим, и к тому же интересным собеседником. Информационный поток не прекращался в традициях советских гидов Интуриста. Спасибо за знакомство с прекрасной страной Таджикистан!