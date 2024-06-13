читать дальше моего Гида Гули, которая познакомила меня с этим прекрасным городом! Спасибо ей огромное!!!! Все увиденное увезу с собой в сердце ❤️ Всем рекомендую!!!!!! Спасибо большое))!!!!

Это одна из самых интересных и познавательных экскурсий, на которую я когда либо попадала!!!! В восторге от Душанбе и от