3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€45 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€45 за всё до 3 чел.
8 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия к Нурекскому водохранилищу через Вахдат
Насладитесь катанием на сапах на Нурекском водохранилище. Проедем через Вахдат, попробуем местные лепёшки и пообедаем на берегу
Начало: На улице Бухоро
8 авг в 09:30
9 авг в 09:30
€180 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий13 июня 2024Отличная экскурсия! Гуля - прекрасный рассказчик, хорошо знает город, его историю. Несмотря на жару, 3 час пролетели незаметно. В общем, нам понравилось)) Спасибо. Рекомендую!
- ССветлана24 мая 2024Это одна из самых интересных и познавательных экскурсий, на которую я когда либо попадала!!!! В восторге от Душанбе и от
- ММаргарита8 мая 2024Интересная девушка-гид Азиза, помогла увидеть Душанбе глазами современного жителя, преподнесла как исторические события так и современные интересным живым языком. Легко и приятно с ней общаться.
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Душанбе в августе 2024
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