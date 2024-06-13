Все – экскурсии в Душанбе

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Душанбе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гуляем по Душанбе
Пешая
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
45 за всё до 10 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
На машине
15 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Пешая
11 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
45 за всё до 3 чел.
Катание на сапах на Нурекском водохранилище
На машине
SUP-прогулки
8 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия к Нурекскому водохранилищу через Вахдат
Насладитесь катанием на сапах на Нурекском водохранилище. Проедем через Вахдат, попробуем местные лепёшки и пообедаем на берегу
Начало: На улице Бухоро
8 авг в 09:30
9 авг в 09:30
180 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    13 июня 2024
    Гуляем по Душанбе
    Отличная экскурсия! Гуля - прекрасный рассказчик, хорошо знает город, его историю. Несмотря на жару, 3 час пролетели незаметно. В общем, нам понравилось)) Спасибо. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Гуляем по Душанбе
    Это одна из самых интересных и познавательных экскурсий, на которую я когда либо попадала!!!! В восторге от Душанбе и от
    читать дальше

    моего Гида Гули, которая познакомила меня с этим прекрасным городом! Спасибо ей огромное!!!! Все увиденное увезу с собой в сердце ❤️ Всем рекомендую!!!!!! Спасибо большое))!!!!

    Это одна из самых интересных и познавательных экскурсий, на которую я когда либо попадала!!!! В восторгеЭто одна из самых интересных и познавательных экскурсий, на которую я когда либо попадала!!!! В восторгеЭто одна из самых интересных и познавательных экскурсий, на которую я когда либо попадала!!!! В восторге
  • М
    Маргарита
    8 мая 2024
    Гуляем по Душанбе
    Интересная девушка-гид Азиза, помогла увидеть Душанбе глазами современного жителя, преподнесла как исторические события так и современные интересным живым языком. Легко и приятно с ней общаться.

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гуляем по Душанбе
  2. Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
  3. Добро пожаловать в солнечный Душанбе
  4. Катание на сапах на Нурекском водохранилище
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в августе 2024
Сейчас в Душанбе в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 180. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 36 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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