Чилдухтарон - гора чести

Индивидуальная экскурсия в Душанбе
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Чилдухтарон - гора чести
Чилдухтарон - гора чести
Чилдухтарон - гора чести

Что вас ожидает:

  • Куляб
  • Мавзолей Мир Саида Али Хамадони
  • Муминабад
  • Гора Чилдухтарон

Описание

Чилдухтарон переводится как долина Сорока Девушек, с чем связана интересная легенда. Согласно этой легенды, 40 каменных глыб, возвышающиеся над долиной, некогда были прекрасными и обворожительными девушками.

Когда в долину пришли враги и решили сделать их своими наложницами, жительницы гор взмолились и попросили Аллаха обратить себя в безмолвные камни.

Среди местных жителей также есть и другая легенда, согласно которой скалы выросли на этом месте после жестокого боя с Чингизханом. Защищая свою землю, 40 молодых всадниц преградили путь самому Чингизхану. Но силы были неравны и всадницы погибли в бою. На этом самом месте и выросли огромные каменные глыбы, украшающие долину.

Каждую весну в память погибшим сестрам местные жительницы украшают местность венками и красивыми лентами. Эта традиция возникла самостоятельно и проводится каждую весну, когда долина просыпается ото сна и покрывается зеленью и цветами.

Оказавшись в Таджикистане, не упустите возможности посетить долину Сорока Девушек, которая особенно живописна и привлекательна в весеннее время года.

Программа

  • 08:00 - сбор туристов из отеля в г. Душанбе и отъезд в г. Куляб;
  • 10:00 - прибытие в Куляб, посещение Мавзолея Мир Саида Али Хамадони:.

В центре Куляба возвышается мемориальный комплекс Мир Саида Али Хамадони – поэта, философа и мыслителя 14 века. Там же похоронен его сын Мухаммад, многочисленные родственники, а также Шейх Шохи Толикони из афганского города Толукан, бывший инспектор мавзолея и мечети. В состав комплекса входят историко-краеведческий музей 2700-летия Куляба, музей литературного наследия писателя Мирсаида Али Хамадони и дом-музей народного поэта Сайдали Вализода. Ежегодно музей посещают более 20 миллионов посетителей, как местных, так и иностранных гостей;

  • 11:00 - продолжение тура в Муъминабад;
  • 12:00 – обед в Муъминабадском районе:.

Муъминабадский район в Хатлонской области Таджикистана. В советское время, с 1973 по 1997 год, известный как Ленинградский;

  • 13:00 - выезд на горную скалу Чилдухтарон;
  • 15:00 - прибытие на гору Чилдухтарон:.

Чилдухтарон – древнее место, долина на юге Таджикистана, большие скалистые горные силуэты в виде сорока девушек; эти девушки, по легенде, пожертвовали собой ради чести и достоинства, чтобы защитит себя от врага;

  1. 6:00 - обратный путь в г. Душанбе через Ховалингский и Бальджуванский районы;
  2. 0:00 - прибытие в г. Душанбе и окончание экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание Услуги гида Обед
Что не входит
  • Алкогольные напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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