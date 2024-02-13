Что вас ожидает:
- Куляб
- Мавзолей Мир Саида Али Хамадони
- Муминабад
- Гора Чилдухтарон
Описание
Чилдухтарон переводится как долина Сорока Девушек, с чем связана интересная легенда. Согласно этой легенды, 40 каменных глыб, возвышающиеся над долиной, некогда были прекрасными и обворожительными девушками.
Когда в долину пришли враги и решили сделать их своими наложницами, жительницы гор взмолились и попросили Аллаха обратить себя в безмолвные камни.
Среди местных жителей также есть и другая легенда, согласно которой скалы выросли на этом месте после жестокого боя с Чингизханом. Защищая свою землю, 40 молодых всадниц преградили путь самому Чингизхану. Но силы были неравны и всадницы погибли в бою. На этом самом месте и выросли огромные каменные глыбы, украшающие долину.
Каждую весну в память погибшим сестрам местные жительницы украшают местность венками и красивыми лентами. Эта традиция возникла самостоятельно и проводится каждую весну, когда долина просыпается ото сна и покрывается зеленью и цветами.
Оказавшись в Таджикистане, не упустите возможности посетить долину Сорока Девушек, которая особенно живописна и привлекательна в весеннее время года.
Программа
- 08:00 - сбор туристов из отеля в г. Душанбе и отъезд в г. Куляб;
- 10:00 - прибытие в Куляб, посещение Мавзолея Мир Саида Али Хамадони:.
В центре Куляба возвышается мемориальный комплекс Мир Саида Али Хамадони – поэта, философа и мыслителя 14 века. Там же похоронен его сын Мухаммад, многочисленные родственники, а также Шейх Шохи Толикони из афганского города Толукан, бывший инспектор мавзолея и мечети. В состав комплекса входят историко-краеведческий музей 2700-летия Куляба, музей литературного наследия писателя Мирсаида Али Хамадони и дом-музей народного поэта Сайдали Вализода. Ежегодно музей посещают более 20 миллионов посетителей, как местных, так и иностранных гостей;
- 11:00 - продолжение тура в Муъминабад;
- 12:00 – обед в Муъминабадском районе:.
Муъминабадский район в Хатлонской области Таджикистана. В советское время, с 1973 по 1997 год, известный как Ленинградский;
- 13:00 - выезд на горную скалу Чилдухтарон;
- 15:00 - прибытие на гору Чилдухтарон:.
Чилдухтарон – древнее место, долина на юге Таджикистана, большие скалистые горные силуэты в виде сорока девушек; эти девушки, по легенде, пожертвовали собой ради чести и достоинства, чтобы защитит себя от врага;
- 6:00 - обратный путь в г. Душанбе через Ховалингский и Бальджуванский районы;
- 0:00 - прибытие в г. Душанбе и окончание экскурсии.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Услуги гида Обед
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.