Чилдухтарон переводится как долина Сорока Девушек, с чем связана интересная легенда. Согласно этой легенды, 40 каменных глыб, возвышающиеся над долиной, некогда были прекрасными и обворожительными девушками.

Когда в долину пришли враги и решили сделать их своими наложницами, жительницы гор взмолились и попросили Аллаха обратить себя в безмолвные камни.

Среди местных жителей также есть и другая легенда, согласно которой скалы выросли на этом месте после жестокого боя с Чингизханом. Защищая свою землю, 40 молодых всадниц преградили путь самому Чингизхану. Но силы были неравны и всадницы погибли в бою. На этом самом месте и выросли огромные каменные глыбы, украшающие долину.

Каждую весну в память погибшим сестрам местные жительницы украшают местность венками и красивыми лентами. Эта традиция возникла самостоятельно и проводится каждую весну, когда долина просыпается ото сна и покрывается зеленью и цветами.

Оказавшись в Таджикистане, не упустите возможности посетить долину Сорока Девушек, которая особенно живописна и привлекательна в весеннее время года.