Что вас ожидает:
- Мавзолей Хазрати Зайн аль-Абидин
- Парк Тигровая балка
- Национальный парк
- Мавзолей-медрес Ходжа Машхада
- Целебный источник "Чилучорчашма"
Описание
Название Чилучорчашма, расположенного близ Курган-Тюбе (Бохтар), переводится как «Сорок четыре источника». О нем знает, каждый житель Таджикистана и Узбекистана.
Здесь возле холма, в самом центре солнечной пустыни, вырываются из-под земли несколько широких родников, растекающихся на 39 более маленьких. Все источники, соединяясь в один, образуют речушку, ширина которой составляет 12–13 метров. Здесь водится очень много рыбы.
Существует предание, что халиф Али, заметив высохшую речку под названием Ромит, доехал до Чилучорчашмы и стал молить Аллаха, чтобы он дал хоть немного воды. В это время он ударил землю возле холма, и в том месте, где его рука коснулась почвы, появилось несколько прозрачнейших родников.
Чилучорчашму ежегодно посещает множество туристов и паломников. Люди молятся, совершают омовения, окунаются в родники, приносят жертвы. Существует мнение, что вода в этих источниках способна исцелять от болезней.
Здесь также есть маленькое возвышение, на котором стоит низкий мавзолей. Внутри находится тело святого по имени Камбар Бобо. Согласно преданию, он ухаживал за лошадьми халифа Али. Кроме того, в этом месте расположены захоронения еще нескольких святых, однако никто не знает их имен.
Программа
- 08:30 - сбор из гостиницы в г. Душанбе, и отправляетесь в сторону г. Бохтар/Дусти;
- 11:00 - прибытие в г. Дусти и посещение Мавзолея Хазрати Зайн аль-Абидина и парка Тигровую балку, национальный парк:.
Али ибн Хусейн родился 6 января 658 года в Медине. Его отцом был Хусейн ибн Али — внук пророка Мухаммеда, а матерью — персидская принцесса Шахрбону, дочь последнего сасанидского шаха Яздигерда III. У Зайн аль-Абидина лицо Пророка. » Некоторые авторы сообщают, что люди, видевшие имама Саджада, не могли нарадоваться им.
Парк Бешаи Палангон (Тигровая Балка) находится в Таджикистане недалеко от афганской границы и рек Вахш и Пяндж, которые сливаются в Амударью. Заповедник протянулся более чем на 40 км. с юго-запада на северо-восток. Заповедник площадью 460 км2 описывается Всемирным фондом дикой природы как самый важный природный заповедник в Центральной Азии из-за его большого размера и экологического разнообразия. Кроме того, это очень важно для редких видов тугайных, или тугайных, лесных экосистем. Самые высокие отметки достигают около 1200 м. над уровнем моря. Климат континентальный и сухой, различные местообитания Тигровой Балки представлены полупустынями, саванноподобными лугами с фисташковыми деревьями и тугайной растительностью с тополями, рябчиками и высокими травами.
- 13:00 - обед и отправка в сторону районов Шахритус и Носири Хусрав;
- 14:00 - приезд в р-н Шахритус и посещение мавзолея-медресе Ходжа Машхада и целебного источника "Чилучорчашма":.
Чилучорчашма с таджикского языка означает 44 родник. Пять больших источников воды разбиваются на 39 более мелких. Все родники, сливаясь, образуют 12-13-метровое русло, населенное большим количеством рыбы. Люди со всего Таджикистана посещают это место для духовной гармонии и паломничества.
Мавзолей/медресе Ходжа Машхад – уникальный памятник таджикского зодчества IX-XII веков, воплотивший в себе всю эпоху истории, культуры, строительного мастерства и эстетических взглядов своего времени.
- 7:00 – возварщение в г. Душанбе;
- 0:00 - прибытие в г. Душанбе.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Услуги гида Обед Входные билеты в объекты посещения
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.