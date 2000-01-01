Название Чилучорчашма, расположенного близ Курган-Тюбе (Бохтар), переводится как «Сорок четыре источника». О нем знает, каждый житель Таджикистана и Узбекистана.

Здесь возле холма, в самом центре солнечной пустыни, вырываются из-под земли несколько широких родников, растекающихся на 39 более маленьких. Все источники, соединяясь в один, образуют речушку, ширина которой составляет 12–13 метров. Здесь водится очень много рыбы.

Существует предание, что халиф Али, заметив высохшую речку под названием Ромит, доехал до Чилучорчашмы и стал молить Аллаха, чтобы он дал хоть немного воды. В это время он ударил землю возле холма, и в том месте, где его рука коснулась почвы, появилось несколько прозрачнейших родников.

Чилучорчашму ежегодно посещает множество туристов и паломников. Люди молятся, совершают омовения, окунаются в родники, приносят жертвы. Существует мнение, что вода в этих источниках способна исцелять от болезней.

Здесь также есть маленькое возвышение, на котором стоит низкий мавзолей. Внутри находится тело святого по имени Камбар Бобо. Согласно преданию, он ухаживал за лошадьми халифа Али. Кроме того, в этом месте расположены захоронения еще нескольких святых, однако никто не знает их имен.