Полезная информация об Аюттхой
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Местное время в Аюттхой
12:1345
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Аюттхая
|По-английски
|Phra Nakhon Si Ayutthaya
|Столица региона
|Аюттхая является столицей региона
|Население города
|81 962 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря