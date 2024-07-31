5.5 часов
Индивидуальная
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
от $250 за человека
5.5 часов
Индивидуальная
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
Начало: В вашем отеле
6 авг в 23:00
7 авг в 18:30
от $220 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда
Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки
Завтра в 11:00
6 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена31 июля 2024Все прошло на одном дыхании! Спасибо, Елене, за прекрасно организованную экскурсию!
- ЕЕлизавета13 июля 2024Были с мужем на экскурсии с Еленой 'Ночной Бангкок'. На очень понравилось. Елена интересно рассказывает, очень много знает про Бангкок.
- ЕЕлизавета8 июля 2024Здравствуйте. Были сегодня на экскурсии с Дмитрием. День провели прикольно. Нам понравилось! Дима очень много знает про историю Тайланда, много
- SSergey26 июня 2024Это самая необычная и интересная экскурсия! С глубоким знанием культурных особенностей и интересных мест! Искренне рекомендую к посещению!
- ААлександр18 июня 2024Невероятно и очень познавательно, огромная благодарность Дмитрию за отличную компанию и приятную атмосферу Очень насыщен эмоциями, вернусь сам и буду советовать близким
- ССветлана31 мая 2024Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
- ЕЕлена31 января 2024Мы провели два незабываемых дня в Бангкоке! Посетили две экскурсии, программа была для нас предложена Дмитрием индивидуальная, очень насыщенные дни,
- ММаргарита25 декабря 2023Это не сильно похоже на экскурсию, скорее - на прогулку в сопровождении местного жителя. К сопроврждающему, местному жителю, а он
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Что ещё посмотреть»
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