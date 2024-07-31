Что ещё посмотреть – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Бангкоке, цены от $150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Пешая
116 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
от $250 за человека
Ночной Бангкок
На машине
21 отзыв
5.5 часов
Индивидуальная
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
Начало: В вашем отеле
6 авг в 23:00
7 авг в 18:30
от $220 за человека
Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
Пешая
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда
Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки
Завтра в 11:00
6 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    31 июля 2024
    Ночной Бангкок
    Все прошло на одном дыхании! Спасибо, Елене, за прекрасно организованную экскурсию!
  • Е
    Елизавета
    13 июля 2024
    Ночной Бангкок
    Были с мужем на экскурсии с Еленой 'Ночной Бангкок'. На очень понравилось. Елена интересно рассказывает, очень много знает про Бангкок.
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    Пару раз за экскурсию был дождик, но впечатлений это не испортило. Побывали в оооооочень злачненьких местах:-))))))))) Сидели в барах, клубах, так что на экскурсию детей брать категорически не надо, увидят много лишнего. Советую заказать данную экскурсию, для, Бангкок открылся с другой стороны) днем такого не увидишь, не узнаешь!

  • Е
    Елизавета
    8 июля 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Здравствуйте. Были сегодня на экскурсии с Дмитрием. День провели прикольно. Нам понравилось! Дима очень много знает про историю Тайланда, много
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    рассказывает интересных фактов, местами шутит)) Формат представленной информации идеально подходит для взрослых, но не для детей, так как надо много ходить, передвигаться, иногда по стремным улочкам, переулочкам)) Для взрослых норм, отлично, интересно, для детей не стОит, быстро устанут, им будет не всё интересно. Экскурсию рекомендую именно для пар, непринуждённая атмосфера, приятное общение, всегда можно сделать перерыв на покушать, посидеть, отдохнуть, почилить)) Дима очень дружелюбный, маршрут легко можно поменять, изменить, он предлагает много интересных мест, которые можно посетить, если время позволяет.

  • S
    Sergey
    26 июня 2024
    Ночной Бангкок
    Это самая необычная и интересная экскурсия! С глубоким знанием культурных особенностей и интересных мест! Искренне рекомендую к посещению!
  • А
    Александр
    18 июня 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Невероятно и очень познавательно, огромная благодарность Дмитрию за отличную компанию и приятную атмосферу Очень насыщен эмоциями, вернусь сам и буду советовать близким
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
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    Бангкоку. Дима показал мне совершенно другой, аутентичный Бангкок, который я, вероятно, никогда бы не увидела без его помощи. Мы прогулялись с ним по местным лавочкам, где цены ориентированы на местных жителей, я купила всякую всячину по «тайским ценам для тайцев». Я увидела индустрию цветочных рынков, предназначенных именно для местных жителей, одним словом я окунулась в атмосферу подлинного Бангкока. Дима также познакомил меня с культурой китайцев, проживающих в China Town, что было очень интересно и познавательно. Мы насладились вкусным мороженым и прокатились с ветерком на лодке, предназначенный для общественного транспорта. Отдельное спасибо Диме за фото и видео (в этом он тоже профессионал) и советы: как ориентироваться в метро, куда сходить завтра и куда не нужно идти, это очень человечно и бесценно. Я желаю Диме и компании Трипстер процветания и побольше хороших туристов

    Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во
  • Е
    Елена
    31 января 2024
    Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
    Мы провели два незабываемых дня в Бангкоке! Посетили две экскурсии, программа была для нас предложена Дмитрием индивидуальная, очень насыщенные дни,
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    много успели посмотреть и получить массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Первый день нас сопровождала Нина, сертифицированный гид из Тайланда со знанием русского языка, мы посетили Королевский дворец и основные храмы, узнали много интересного о традициях и обычаях, которые наверное можно узнать только от местного жителя. А на следующий день Дмитрий показал нам совсем другой Бангкок, мы бы самостоятельно никогда не попали в такие местечки, переулки, рынки, улицу механиков, это был совсем другой не туристический город. И,конечно, услышали об истории Тайланда, о Бангкоке, дополнили свои знания без языкового барьера. Дмитрию и всей команде гидов огромное спасибо за знакомство с Бангкоком, обязательно вернемся в этот город!

  • М
    Маргарита
    25 декабря 2023
    Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
    Это не сильно похоже на экскурсию, скорее - на прогулку в сопровождении местного жителя. К сопроврждающему, местному жителю, а он
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    назвал себя Пашей, вопросов нет: вежливый, предупредительный, старающийся, обаятельный. Но знаний вы получите меньше чем в википедии:)) понимания, теплоты, старания, буддистского настроения - прочувстсвуете. И я бы поставила Паше за это 6 или 7:)) просто изучите все про дворец и историю тайлана заранее в youtube. Тогда точно будет 5:))

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
  2. Ночной Бангкок
  3. Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в августе 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 250. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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