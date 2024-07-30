9 часов
Индивидуальная
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $375 за человека
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
10 авг в 08:15
13 авг в 08:15
$100 за человека
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
10 авг в 08:00
13 авг в 07:00
$103 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 июля 2024Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой! Спасибо огромное всем! Особенно Федору Потрясно и классно 🤗
- ЕЕлена11 июля 2024Спасибо огромное за такую экскурсию. Отдельная благодарность гиду Павлу, вы best of the best👌🏻👌🏻👌🏻💪🏼
- ААлександр1 июля 2024Все супер, спасибо большое гиду Дмитрию и его тайскому коллеге Гаю, который проводил экскурсию непосредственно на территории храмов. Гай хорошо говорит
- ЕЕлена24 апреля 2024Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
- ААртём20 апреля 2024Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
- ВВлади24 января 2024Отличная организация и супер гид! Узнали много интересного о жизни в этой стране со стороны тайца. Также понравился маршрут.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Однодневные»
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