Однодневные – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Бангкоке, цены от $100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
На машине
5 отзывов
9 часов
Индивидуальная
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $375 за человека
Многоликий Таиланд - в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
10 авг в 08:15
13 авг в 08:15
$100 за человека
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
На машине
На микроавтобусе
2 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
10 авг в 08:00
13 авг в 07:00
$103 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 июля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой! Спасибо огромное всем! Особенно Федору Потрясно и классно 🤗
  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Спасибо огромное за такую экскурсию. Отдельная благодарность гиду Павлу, вы best of the best👌🏻👌🏻👌🏻💪🏼
  • А
    Александр
    1 июля 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Все супер, спасибо большое гиду Дмитрию и его тайскому коллеге Гаю, который проводил экскурсию непосредственно на территории храмов. Гай хорошо говорит
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    на русском языке, поэтому все максимально доступно и понятно. Было интересно узнать про историю Аюттхи, королевской семьи и то, как живет тайский народ. Дмитрий - профессионал, который найдет подход к каждому человеку и сможет все подробно рассказать так, чтобы это было интересно. Очень советую обращаться только к Дмитрию!

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
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    очень контактный молодой человек, позитивный, веселый, мне с ним было очень легко общаться, хорошие фото мне сделал, отдельное ему спасибо. Во-вторых, Аюттхая, стоит того, что бы на нее посмотреть, всем рекомендую. Еще, все экскурсии проводятся по понедельникам, мы были во вторник, было очень мало туристов, это большой плюс, фотографии красивые. Я провела замечательный день с Владиславом, это еще одна незабываемая страничка в моих путешествиях. Спасибо за организацию, все было четко и вовремя.

    Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид ВладиславДобрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид ВладиславДобрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид ВладиславДобрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав
  • А
    Артём
    20 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
  • В
    Влади
    24 января 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Отличная организация и супер гид! Узнали много интересного о жизни в этой стране со стороны тайца. Также понравился маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
  2. Многоликий Таиланд - в мини-группе
  3. Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в августе 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 375. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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