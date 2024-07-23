10 часов
Индивидуальная
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 17:30
7 авг в 09:00
от $200 за человека
7.5 часов
Индивидуальная
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 17:30
7 авг в 10:00
от $220 за человека
8 часов
Круиз
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от $400 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 июля 2024Недавно посетили экскурсию по Бангкоку с гидом Еленой, и это было просто замечательно! Маршрут очень интересный и необычный. Мы узнали
- ДДмитрий21 июля 2024Замечательная экскурсия с Еленой по Бангкоку. Интересно, познавательно и легко. Мы окунулись совсем в другой мир, нам совершенно непривычный. Был очень
- ЕЕкатерина17 июня 2024Первый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследовать многие районы города, а
- ЛЛюбовь9 апреля 2024С Еленой у нас действительно было обстоятельное знакомство с городом, и с воды, по каналам, на тук-туке, пешком, с потрясающими видами со смотровых площадок небоскрёбов. Если коротко, то было красиво, вкусно, аутентично и очень интересно. Спасибо!
- ЛЛеонид27 декабря 2023Мы сделали с Еленой две экскурсии: Ночной Бангкок и дневная по Бангкоку. Об эксурсиях: это было самое правильное решение довериться
- ННикита24 ноября 2023Искренне благодарим Елену за экскурсию по Бангкоку! Елена провела экскурсию с учетом наших индивидуальных пожеланий, а также быстро перестроила маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «По крышам»
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в августе 2024
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