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человеку, который знает что именно стоит посмотреть в Таиланде и умеет это грамотно преподнести. Без Елены мы бы не увидели и десятой части. Теперь о человеке: Елена - грамотный эксурсовод, очень отзывчивая и приятная собеседница. Со времени заказа, она всё время была с нами на связи, обсуждали все ньюансы предстоящей поездки, она очень внимательно прислушалась к нашим предпочтениям и построила индивидуальный план экскурсий, который отвечал нашим ожиданиям и позволил максимально целесообразно вместить всё это в очень сжатое время нашего пребывания в Бангкоке. Кроме самих экскурсий, Елена на протяжении всего нашего пребывания в Таиланде помогала нам бытовыми советами. Без неё эта поездка не была бы такой полноценной! Леночка, спасибо Вам огромное от меня и от Миры за прекрасно проведённое время и за массу впечатлений! Будем на связи! Надеюсь ещё встретимся в Таиланде!