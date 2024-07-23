По крышам – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Бангкоке, цены от $200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Новая классика современного Бангкока
На машине
4 отзыва
10 часов
Индивидуальная
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 17:30
7 авг в 09:00
от $200 за человека
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Пешая
18 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 17:30
7 авг в 10:00
от $220 за человека
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
На машине
1 отзыв
8 часов
Круиз
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от $400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Недавно посетили экскурсию по Бангкоку с гидом Еленой, и это было просто замечательно! Маршрут очень интересный и необычный. Мы узнали
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    много нового о культуре и истории города. Елена – настоящий профессионал. Очень порадовало, что экскурсия отлично подходит для путешествий с детьми. Маршрут был грамотно составлен: не было утомительных переходов. Плюс, предусмотрены частые остановки для отдыха и перекусов. Спасибо Елене за великолепно проведенное время и продуманный маршрут! Мы остались в полном восторге и определенно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать Бангкок с лучшей стороны.

  • Д
    Дмитрий
    21 июля 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Замечательная экскурсия с Еленой по Бангкоку. Интересно, познавательно и легко. Мы окунулись совсем в другой мир, нам совершенно непривычный. Был очень
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    хороший тайский гид в королевском дворце и храме Будды. Программа была составлена с учетом наших пожеланий. Нам очень понравилось. Спасибо большое Елена.

  • Е
    Екатерина
    17 июня 2024
    Новая классика современного Бангкока
    Первый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследовать многие районы города, а
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    они невозможно разные и одному легко потеряться. С Еленой день прошел насыщенно и легко одновременно. Удобно что в машине есть кондиционер и можно переодеться. Это очень комфортно. Я влюбилась в город Бангкок, который открылся слой за слоем своей историей и невероятными видами! Огромная благодарность Елене с пожеланиями творческих успехов!

    Первый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследовать
  • Л
    Любовь
    9 апреля 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    С Еленой у нас действительно было обстоятельное знакомство с городом, и с воды, по каналам, на тук-туке, пешком, с потрясающими видами со смотровых площадок небоскрёбов. Если коротко, то было красиво, вкусно, аутентично и очень интересно. Спасибо!
  • Л
    Леонид
    27 декабря 2023
    Новая классика современного Бангкока
    Мы сделали с Еленой две экскурсии: Ночной Бангкок и дневная по Бангкоку. Об эксурсиях: это было самое правильное решение довериться
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    человеку, который знает что именно стоит посмотреть в Таиланде и умеет это грамотно преподнести. Без Елены мы бы не увидели и десятой части. Теперь о человеке: Елена - грамотный эксурсовод, очень отзывчивая и приятная собеседница. Со времени заказа, она всё время была с нами на связи, обсуждали все ньюансы предстоящей поездки, она очень внимательно прислушалась к нашим предпочтениям и построила индивидуальный план экскурсий, который отвечал нашим ожиданиям и позволил максимально целесообразно вместить всё это в очень сжатое время нашего пребывания в Бангкоке. Кроме самих экскурсий, Елена на протяжении всего нашего пребывания в Таиланде помогала нам бытовыми советами. Без неё эта поездка не была бы такой полноценной! Леночка, спасибо Вам огромное от меня и от Миры за прекрасно проведённое время и за массу впечатлений! Будем на связи! Надеюсь ещё встретимся в Таиланде!

  • Н
    Никита
    24 ноября 2023
    Новая классика современного Бангкока
    Искренне благодарим Елену за экскурсию по Бангкоку! Елена провела экскурсию с учетом наших индивидуальных пожеланий, а также быстро перестроила маршрут
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    из-за перемены погоды (пошёл сильный дождь), благодаря чему мы не потеряли время, и посетили практически все запланированные локации. Она прекрасно владеет историческим материалом, при этом знакомит вас с ним интересно и захватывающе. Кроме того, Елена дала нам много советов по самостоятельному знакомству с городом и просто по комфортному пребыванию в Бангкоке. Однозначно рекомендуем Елену в качестве гида по Бангкоку!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Новая классика современного Бангкока
  2. Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
  3. Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в августе 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2024 год по крышам, 23 ⭐ отзыва, цены от $200. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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