10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и шоппинг
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовности храмов до великолепия вечернего круиза и развлечений в ICONSIAM
Начало: Начало около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13.00
Завтра в 13:00
8 авг в 13:00
3 875฿ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобиль с русским водителем для экскурсий по Бангкоку и Таиланду
Проведите время в Бангкоке с комфортом, выбрав автомобиль Тойота Фортунер с русским водителем для вашего путешествия
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 18 212฿ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Бангкоку с восхождением на башню Маханакхон
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовных храмов до захватывающих видов с башни Маханакхон
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 18 200฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина3 июля 2024Прекрасная экскурсия, хороший гид Сергей. Не очень утомительно. Прогулка на корабле очень понравилась, хорошая еда, живая музыка, красивые виды. Смотровая площадка тоже понравилась, народу было мало, можно было пофотографироваться спокойно.
- ИИван2 мая 2024Все было хорошо, экскурсовод очень хорошо выполнял свою работу, отвечал на вопросы, интересно рассказывал. Путь был не утомительный, интересная культурная
- AAnna14 марта 2024Понравилась башня Mahanakhon, шоу фонтанов и прогулка на корабле) Был гид Павел, все понравилось, интересно рассказывал, на все вопросы отвечал
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Популярные экскурсии»
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