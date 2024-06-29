Все – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Бангкоке, цены от $125. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Пешая
173 отзыва
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
На машине
2 отзыва
10 часов
Групповая
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
29 мая в 07:00
30 мая в 07:00
$125 за человека
Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
Пешая
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда
Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    29 июня 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Все Гуд!
  • С
    Светлана
    27 июня 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Спасибо большое Владимиру за экскурсию, благодаря объемной, интересной информации полученной во время нашего однодневного путешествия по Бангкоку, нам удалось немного
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    прикоснуться именно к жизни города и его жителей, а также составить план на дальнейшие дни. Во время экскурсии мы получили ответы на все наши вопросы!)

  • К
    Константин
    13 июня 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Экскурсия была просто супер! Мы были с маленькими детьми 8-9 лет, они остались прямо очень довольны. Раз довольны остались дети, то взрослые тем более!
  • Е
    Елена
    31 января 2024
    Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
    Мы провели два незабываемых дня в Бангкоке! Посетили две экскурсии, программа была для нас предложена Дмитрием индивидуальная, очень насыщенные дни,
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    много успели посмотреть и получить массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Первый день нас сопровождала Нина, сертифицированный гид из Тайланда со знанием русского языка, мы посетили Королевский дворец и основные храмы, узнали много интересного о традициях и обычаях, которые наверное можно узнать только от местного жителя. А на следующий день Дмитрий показал нам совсем другой Бангкок, мы бы самостоятельно никогда не попали в такие местечки, переулки, рынки, улицу механиков, это был совсем другой не туристический город. И,конечно, услышали об истории Тайланда, о Бангкоке, дополнили свои знания без языкового барьера. Дмитрию и всей команде гидов огромное спасибо за знакомство с Бангкоком, обязательно вернемся в этот город!

  • А
    Анна
    12 января 2024
    Королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
    Экскурсия очень понравилась, в дворце народу было очень много, тем не менее тайский русскоговорящий гид четко управлял нашей небольшой группой и интересно рассказывал об истории. Время посещения небоскреба тоже было выбрано удачно, народу тоже было много, но закат того стоил.
  • М
    Маргарита
    25 декабря 2023
    Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
    Это не сильно похоже на экскурсию, скорее - на прогулку в сопровождении местного жителя. К сопроврждающему, местному жителю, а он
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    назвал себя Пашей, вопросов нет: вежливый, предупредительный, старающийся, обаятельный. Но знаний вы получите меньше чем в википедии:)) понимания, теплоты, старания, буддистского настроения - прочувстсвуете. И я бы поставила Паше за это 6 или 7:)) просто изучите все про дворец и историю тайлана заранее в youtube. Тогда точно будет 5:))

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
  2. Королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
  3. Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в августе 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 295. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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