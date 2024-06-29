7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
10 часов
Групповая
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
29 мая в 07:00
30 мая в 07:00
$125 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда
Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур29 июня 2024Все Гуд!
- ССветлана27 июня 2024Спасибо большое Владимиру за экскурсию, благодаря объемной, интересной информации полученной во время нашего однодневного путешествия по Бангкоку, нам удалось немного
- ККонстантин13 июня 2024Экскурсия была просто супер! Мы были с маленькими детьми 8-9 лет, они остались прямо очень довольны. Раз довольны остались дети, то взрослые тем более!
- ЕЕлена31 января 2024Мы провели два незабываемых дня в Бангкоке! Посетили две экскурсии, программа была для нас предложена Дмитрием индивидуальная, очень насыщенные дни,
- ААнна12 января 2024Экскурсия очень понравилась, в дворце народу было очень много, тем не менее тайский русскоговорящий гид четко управлял нашей небольшой группой и интересно рассказывал об истории. Время посещения небоскреба тоже было выбрано удачно, народу тоже было много, но закат того стоил.
- ММаргарита25 декабря 2023Это не сильно похоже на экскурсию, скорее - на прогулку в сопровождении местного жителя. К сопроврждающему, местному жителю, а он
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Все»
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