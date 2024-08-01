За городом и природа – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Бангкоке, цены от $100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Пешая
173 отзыва
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Многоликий Таиланд - в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
Завтра в 08:15
8 авг в 08:15
$100 за человека
Бангкок - город контрастов
Пешая
11 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    1 августа 2024
    Бангкок - город контрастов
    Я жалею только о двух вещах - что приехал в Тай всего на недельку, и что успел сходить только на
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    одну экскурсию с Дмитрием. Хороший гид и великолепный рассказчик! Еще очень большой плюс, что Дима заехал за мной в гостиницу. Очень удобно если вы вообще в первый раз в стране и еще не привыкли или не ориентируетесь хорошо. Ну и в целом было очень приятно провести время в его компании!

  • А
    Александр
    30 июля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой! Спасибо огромное всем! Особенно Федору Потрясно и классно 🤗
  • Л
    Людмила
    16 июля 2024
    Бангкок - город контрастов
    Дмитрий провел для нас две отличные экскурсии по Бангкоку. Охота за звездами Мишлен - авторская, очень колоритная экскурсия. Дмитрий великолепный
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    рассказчик, может ответить на любой вопрос. Интересно было всем - и детям и взрослым. Наелись вкусностей в чайнатаун - сами никогда бы не осмелились туда пойти (в эти кафе). Вторая экскурсия Бангкок город контрастов логически дополнила первую - посмотрели при свете дня уже знакомые места, добавились новые впечатления от города. В общем, смело рекомендую обе экскурсии и Дмитрия как экскурсовода.

  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Спасибо огромное за такую экскурсию. Отдельная благодарность гиду Павлу, вы best of the best👌🏻👌🏻👌🏻💪🏼
  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Бангкок - город контрастов
    Очень понравилась экскурсия в сопровождение Дмитрия! Насыщенность и содержательность эксурсии и глубина информации Дмитрия впечатляет! Увидели Бангкок с разных ракурсов!
    Очень понравилась экскурсия в сопровождение Дмитрия! Насыщенность и содержательность эксурсии и глубина информации Дмитрия впечатляет! УвиделиОчень понравилась экскурсия в сопровождение Дмитрия! Насыщенность и содержательность эксурсии и глубина информации Дмитрия впечатляет! УвиделиОчень понравилась экскурсия в сопровождение Дмитрия! Насыщенность и содержательность эксурсии и глубина информации Дмитрия впечатляет! УвиделиОчень понравилась экскурсия в сопровождение Дмитрия! Насыщенность и содержательность эксурсии и глубина информации Дмитрия впечатляет! Увидели
  • А
    Артур
    29 июня 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Все Гуд!
  • С
    Светлана
    27 июня 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Спасибо большое Владимиру за экскурсию, благодаря объемной, интересной информации полученной во время нашего однодневного путешествия по Бангкоку, нам удалось немного
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    прикоснуться именно к жизни города и его жителей, а также составить план на дальнейшие дни. Во время экскурсии мы получили ответы на все наши вопросы!)

  • К
    Константин
    13 июня 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Экскурсия была просто супер! Мы были с маленькими детьми 8-9 лет, они остались прямо очень довольны. Раз довольны остались дети, то взрослые тем более!
  • А
    Артём
    20 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
  2. Многоликий Таиланд - в мини-группе
  3. Бангкок - город контрастов
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в августе 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 295. Туристы уже оставили гидам 194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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