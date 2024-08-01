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одну экскурсию с Дмитрием. Хороший гид и великолепный рассказчик! Еще очень большой плюс, что Дима заехал за мной в гостиницу. Очень удобно если вы вообще в первый раз в стране и еще не привыкли или не ориентируетесь хорошо. Ну и в целом было очень приятно провести время в его компании!