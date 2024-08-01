7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
Завтра в 08:15
8 авг в 08:15
$100 за человека
5.5 часов
Индивидуальная
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман1 августа 2024Я жалею только о двух вещах - что приехал в Тай всего на недельку, и что успел сходить только на
- ААлександр30 июля 2024Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой! Спасибо огромное всем! Особенно Федору Потрясно и классно 🤗
- ЛЛюдмила16 июля 2024Дмитрий провел для нас две отличные экскурсии по Бангкоку. Охота за звездами Мишлен - авторская, очень колоритная экскурсия. Дмитрий великолепный
- ЕЕлена11 июля 2024Спасибо огромное за такую экскурсию. Отдельная благодарность гиду Павлу, вы best of the best👌🏻👌🏻👌🏻💪🏼
- ЕЕлена11 июля 2024Очень понравилась экскурсия в сопровождение Дмитрия! Насыщенность и содержательность эксурсии и глубина информации Дмитрия впечатляет! Увидели Бангкок с разных ракурсов!
- ААртур29 июня 2024Все Гуд!
- ССветлана27 июня 2024Спасибо большое Владимиру за экскурсию, благодаря объемной, интересной информации полученной во время нашего однодневного путешествия по Бангкоку, нам удалось немного
- ККонстантин13 июня 2024Экскурсия была просто супер! Мы были с маленькими детьми 8-9 лет, они остались прямо очень довольны. Раз довольны остались дети, то взрослые тем более!
- ААртём20 апреля 2024Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «За городом и природа»
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