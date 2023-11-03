Аюттая и вечерний круиз на лодке: из Бангкока в мини-группе

Посетить древнюю столицу Сиама, прокатиться в лучах заката на лодке и побывать в аутентичных храмах

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Мы подготовили для вас комфортное, неутомительное, познавательное и очень красивое путешествие в Аюттаю.

Когда-то она была столицей Сиама, поэтому в ней сохранилось множество красивых буддийских храмов и дворцов.

Мы обязательно их посетим! А на закате отправимся в двухчасовой круиз по трём рекам и насладимся видами города с воды.
Аюттая и вечерний круиз на лодке: из Бангкока в мини-группе
Аюттая и вечерний круиз на лодке: из Бангкока в мини-группе
Аюттая и вечерний круиз на лодке: из Бангкока в мини-группе
Аюттая и вечерний круиз на лодке: из Бангкока в мини-группе
Аюттая и вечерний круиз на лодке: из Бангкока в мини-группе
Аюттая и вечерний круиз на лодке: из Бангкока в мини-группе
Аюттая и вечерний круиз на лодке: из Бангкока в мини-группе
Аюттая и вечерний круиз на лодке: из Бангкока в мини-группе
Ближайшие даты:
3
ноя
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ноя
10
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12
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

10:00-10:30 Встреча группы у станции метро Lat Krabang, отправление в Аюттайю
11:30-13:00 Дворец Банг Па-Ин — летняя королевская резиденция
13:30-14:15 Обед в ресторане национальной кухни с большим выбором неострых блюд.
14:30-15:30 Храмовый комплекс Ват Яй Чай Монгкол 15 века. Вы понаблюдаете за буддийскими монахами и загадаете желание у статуи лежащего Будды.
16:00-18:00 Круиз на лодке вокруг Аюттайи по трём рекам: Чао Прайя, Лопбури и Пасак. Мы сделаем две 20-минутные остановки у древних храмов.
18:20-20:00 Храм Ват Чайваттханарам, украшенный подсветкой
21:30 Окончание экскурсии на окраине Бангкока, откуда вы легко сможете добраться до центра на такси

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, обед
  • Стоимость такси от центра города до места начала и окончания экскурсии — около 150-200 бат
  • В парке дворца Банг Па-Ин по желанию можно взять напрокат гольф-кар — 300 бат

в пятницу и воскресенье в 10:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро Lat Krabang
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 10:15
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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