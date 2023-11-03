Мы подготовили для вас комфортное, неутомительное, познавательное и очень красивое путешествие в Аюттаю.



Когда-то она была столицей Сиама, поэтому в ней сохранилось множество красивых буддийских храмов и дворцов.



Мы обязательно их посетим! А на закате отправимся в двухчасовой круиз по трём рекам и насладимся видами города с воды.