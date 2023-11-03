Посетить древнюю столицу Сиама, прокатиться в лучах заката на лодке и побывать в аутентичных храмах
Мы подготовили для вас комфортное, неутомительное, познавательное и очень красивое путешествие в Аюттаю.
Когда-то она была столицей Сиама, поэтому в ней сохранилось множество красивых буддийских храмов и дворцов.
Мы обязательно их посетим! А на закате отправимся в двухчасовой круиз по трём рекам и насладимся видами города с воды.
Когда-то она была столицей Сиама, поэтому в ней сохранилось множество красивых буддийских храмов и дворцов.
Мы обязательно их посетим! А на закате отправимся в двухчасовой круиз по трём рекам и насладимся видами города с воды.
Ближайшие даты:
3
ноя
ноя
5
ноя
ноя
10
ноя
ноя
12
ноя
ноя
17
ноя
ноя
19
ноя
ноя
24
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
10:00-10:30 Встреча группы у станции метро Lat Krabang, отправление в Аюттайю
11:30-13:00 Дворец Банг Па-Ин — летняя королевская резиденция
13:30-14:15 Обед в ресторане национальной кухни с большим выбором неострых блюд.
14:30-15:30 Храмовый комплекс Ват Яй Чай Монгкол 15 века. Вы понаблюдаете за буддийскими монахами и загадаете желание у статуи лежащего Будды.
16:00-18:00 Круиз на лодке вокруг Аюттайи по трём рекам: Чао Прайя, Лопбури и Пасак. Мы сделаем две 20-минутные остановки у древних храмов.
18:20-20:00 Храм Ват Чайваттханарам, украшенный подсветкой
21:30 Окончание экскурсии на окраине Бангкока, откуда вы легко сможете добраться до центра на такси
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, обед
- Стоимость такси от центра города до места начала и окончания экскурсии — около 150-200 бат
- В парке дворца Банг Па-Ин по желанию можно взять напрокат гольф-кар — 300 бат
в пятницу и воскресенье в 10:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро Lat Krabang
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу и воскресенье в 10:15Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Бангкоке
Провёл экскурсии для 287 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока
Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Парки
Природа и пейзажи
По Таиланду
Водные развлечения
Вечерние
Соборы и храмы
Круизы
Похожие туры из Бангкока
Мини-группа
8 часов
Это Бангкок
Открыть исторический и современный Бангкок и забраться на самую высокую башню Таиланда в группе
у башни МахаНакхон
3 ноя
4 ноя
5 ноя
6 ноя
$110 за человека
Мини-группа
9 часов
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
около небоскрёба King Power Mahanakhon
3 ноя
4 ноя
5 ноя
6 ноя
$110 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
в вашем отеле
6 ноя
7 ноя
8 ноя
10 ноя
от $200 за всё до 3 чел.