Буддийская пагода Винь Нгием (Vinh Nghiem) Вы, может быть, побывали в разных странах Востока, посетили многие известные буддистские храмы. Но в таком динамичном городе, как Хошимин, все-таки есть еще один храм вьетнамского Буддизма, который не стоит пропустить. Пагода Винь Нгием, построенная в середине XX века, сочетает в себе элементы традиционно-восточного и современного стиля. Ее экстравагантная, но очень гармоничная архитектура никого не может оставить равнодушным. Пагода привлекательна как самый намоленный храм, где каждый человек находит для себя душевное равновесие и спокойствие после суматохи будней. Винь Нгием является буддийской академией южного Вьетнама. А в первый и пятнадцатый день каждого месяца буддисты приходят сюда молиться за счастье и благополучие в семье. Именно ее намоленность и архитектурное своеобразие придают жизненное дыхание буддизму Вьетнама. Будда в Вашей душе. Примите от таинственного храма Винь Нгием душевное спокойствие по пути открытия для себя сказочной страны Вьетнам. Музей военной истории Музей военной истории является одним из самых посещаемых мест в Хошимине. Экспозиция в основном состоит из фотографий и трофейной техники и открывает новые стороны войны. Американцы сбросили на страну столько бомб, что на каждого вьетнамца «пришлось» по 100 килограммов смертоносного груза. Вьетнамцы, относящиеся к смерти философски, представляют в музее для осмотра весьма резкие и шокирующие документы. Кафедральный собор Notre Dame de Saigon Собор Notre Dame De Saigon — один из символов Хошимина, распологается на Парижской площади в центре города. По задумке французских строителей собор должен был стать копией Собора Notre Dame de Parie. Но он получился абсолютно непохожим на парижский. Тем не менее, он довольно изящен, фасад выполнен в неороманском стиле, а по его стройным 60-метровым башням можно ориентироваться в городе. Кирпичи для стен собора транспортировали из Марселя, а само строительство обошлось примерно в 2,5 млн. франков. Так что вьетнамцы по праву гордятся этим сооружением. Здание Главпочтамта В самом центре города Хошимин, рядом с католическим собором Notre dame de Saigon расположено здание городского Главпочтамта. Любопытно, что строение было спроектировано знаменитым Гюставом Эйфелем, — тем самым, который спроектировал парижскую Эйфелеву башню и нью-йоркскую Статую Свободы. Огромное здание в Хошимине появилось в 1891 году. Фото-стоп у Дворца Воссоединения Это историческое место, хотя в каком-то смысле его можно назвать и музеем. Дворец бывшего президента Южного Вьетнама. Для вьетнамцев этот дворец является символом окончания войны, поскольку она официально закончилась 30 апреля 1975 года, когда ворота дворца проломил и въехал на территорию танк северно-вьетнамских войск. Фото-стоп у Оперного театра Оперный театр Хошимина построен по проекту французского архитектора Феррета. Строительство началось в 1897 году, а открылся театр в 1900 году. Построен в готическом стиле, яркий пример французской колониальной архитектуры во Вьетнаме. По дизайну чуть напоминает здание Парижской оперы. Недаром на него ходят посмотреть сотни туристов. Фасад отделан рельефами по примеру парижского музея Petit Palais. Остановка у рынка Ben Thanh Market Рынок Ben Thanh Market — одно из лучших мест для шопинга в Хошимине. Этот огромный рынок возвращает нас во времена французской оккупации. Ben Thanh Market не выглядит столь величественно и привлекательно, как стильные современные торговые центры, однако в нем есть некая изюминка, которая привлекает даже самых капризных и требовательных покупателей. Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Хошимину.

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