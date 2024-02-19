Давным-давно Гонконг был рыбацкой деревушкой.
Сейчас это — один из продвинутых городов Китая, гармонично сочетающий в себе высокие небоскребы, современные и исторические районы.
Приглашаем вас на обзорный тур, который раскроет вам историю становления острова и покажет главные достопримечательности.
Сейчас это — один из продвинутых городов Китая, гармонично сочетающий в себе высокие небоскребы, современные и исторические районы.
Приглашаем вас на обзорный тур, который раскроет вам историю становления острова и покажет главные достопримечательности.
Ближайшие даты:
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
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23
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3*
|22 000 ฿
|Отель 5*
|25 000 ฿
|Отель 4*
|23 000 ฿
Что вас ожидает:
- Пик Виктория
- Южная часть острова
- Историческая деревня
- Бухта Шам Вам (по желанию)
- Центральный район
Описание
В обзорный тур входят исторические, туристические и видовые места острова Гонконг. Лучшая смотровая и деревня, откуда все началось Пик Виктория — локация номер один по посещению, откуда открываются виды на залив Виктория и на центральные финансовые районы. Подъем на него осуществляем на знаменитом историческом фуникулере. После смотровой отправляемся на южную часть острова, в обеспеченные районы, где проживают богатые жители Гонконга, а далее посетим историческую деревню, где остров приобрёл своё название. Живописная бухта и колоритный район По желанию можно прогуляться по южной бухте Шам Вам на китайских сампанах. Эта бухта — популярное место для съемок. Здесь были сняты голливудские фильмы «Двойной удар» и «Агент 007». А еще в бухте расположился самый большой корабль-ресторан «Джамбо». Далее отправляемся в центральный район города. Здесь мы увидим: самый длинный эскалатор (800 метров), Даосский храм, центральные улицы и городские причалы. При наличии времени переплываем на морских трамвайчиках и окажемся на полуострове Каулун (Девяти драконов), прогуляемся по Аллее звёзд, и насладимся видами на центральный остров Гонконг с набережной. Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Гонконгу.
Стоимость дополнительной ночи в отелях: - трехзвездочный отель — 1000฿ - четырехвездочный отель — 2000฿ - пятизвездочный отель — 4000฿.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Авиаперелет
- Проживание в отелях
- Что не входит
- Индивидуальная экскурсия до 6 человек на минивэне VIP-класса — 500$
- Экскурсия на общественном транспорте — 250$
- Стоимость дополнительной ночи в отелях:
- Трехзвездочный отель — 1000฿
- Четырехвездочный отель — 2000฿
- Пятизвездочный отель — 4000฿
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Важная информация
- Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Гонконгу:
- Индивидуальная экскурсия до 6 человек на минивэне VIP-класса — 500$
- Экскурсия на общественном транспорте — 250$
- Стоимость дополнительной ночи в отелях:
- Трехзвездочный отель — 1000฿
- Четырехвездочный отель — 2000฿
- Пятизвездочный отель — 4000฿
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.