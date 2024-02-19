Гонконг за два дня

Групповой тур в Бангкоке
Давным-давно Гонконг был рыбацкой деревушкой.

Сейчас это — один из продвинутых городов Китая, гармонично сочетающий в себе высокие небоскребы, современные и исторические районы.

Приглашаем вас на обзорный тур, который раскроет вам историю становления острова и покажет главные достопримечательности.
Гонконг за два дня
Гонконг за два дня
Гонконг за два дня
Ближайшие даты:
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
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24
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3*22 000 ฿
Отель 5*25 000 ฿
Отель 4*23 000 ฿

Что вас ожидает:

  • Пик Виктория
  • Южная часть острова
  • Историческая деревня
  • Бухта Шам Вам (по желанию)
  • Центральный район

Описание

В обзорный тур входят исторические, туристические и видовые места острова Гонконг. Лучшая смотровая и деревня, откуда все началось Пик Виктория — локация номер один по посещению, откуда открываются виды на залив Виктория и на центральные финансовые районы. Подъем на него осуществляем на знаменитом историческом фуникулере. После смотровой отправляемся на южную часть острова, в обеспеченные районы, где проживают богатые жители Гонконга, а далее посетим историческую деревню, где остров приобрёл своё название. Живописная бухта и колоритный район По желанию можно прогуляться по южной бухте Шам Вам на китайских сампанах. Эта бухта — популярное место для съемок. Здесь были сняты голливудские фильмы «Двойной удар» и «Агент 007». А еще в бухте расположился самый большой корабль-ресторан «Джамбо». Далее отправляемся в центральный район города. Здесь мы увидим: самый длинный эскалатор (800 метров), Даосский храм, центральные улицы и городские причалы. При наличии времени переплываем на морских трамвайчиках и окажемся на полуострове Каулун (Девяти драконов), прогуляемся по Аллее звёзд, и насладимся видами на центральный остров Гонконг с набережной. Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Гонконгу.
Стоимость дополнительной ночи в отелях: - трехзвездочный отель — 1000฿ - четырехвездочный отель — 2000฿ - пятизвездочный отель — 4000฿.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Авиаперелет
  • Проживание в отелях
Что не входит
  • Индивидуальная экскурсия до 6 человек на минивэне VIP-класса — 500$
  • Экскурсия на общественном транспорте — 250$
  • Стоимость дополнительной ночи в отелях:
  • Трехзвездочный отель — 1000฿
  • Четырехвездочный отель — 2000฿
  • Пятизвездочный отель — 4000฿
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Гонконгу:
  • Индивидуальная экскурсия до 6 человек на минивэне VIP-класса — 500$
  • Экскурсия на общественном транспорте — 250$
  • Стоимость дополнительной ночи в отелях:
  • Трехзвездочный отель — 1000฿
  • Четырехвездочный отель — 2000฿
  • Пятизвездочный отель — 4000฿
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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