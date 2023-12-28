На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока
Групповой тур в Бангкоке

На краю тумана и моря облаков

Давайте отправимся в высокогорный национальный парк Кхао Кхо, который находится на севере Таиланда в провинции Пхетчабун.

Гора Кхао Кхо и сам национальный парк — одно из любимых и самых посещаемых мест отдыха среди жителей Королевства.

По пути мы сделаем остановки в особо живописных местах, откуда открываются превосходные панорамные виды на горы.
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока
Ближайшие даты:
28
дек
4
янв
8
янв
11
янв
15
янв
18
янв
22
янв
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый6 000 ฿
Детский (от 2 до 11 лет)4 625 ฿

Что вас ожидает:

  • Храм в виде космического цилиндрического корабля
  • Ват Там Кхао Пранг
  • Резиденция Короля Таиланда
  • Стеклянная гора
  • Смотровая площадка парка Кхао Кхо
  • Храмовый комплекс Ват Пратат Сон Кеу
  • Стеклянный мост над горами Кхао Кхо
  • Горный рынок
  • Будда парк
  • Горячие радоновые источники
  • Пещера духов

Описание

Что вас ждет

Данный экскурсионный тур предназначен для тех туристов, которые уже не первый раз посещают Королевство, для тех, кому интересна природа, традиции, культура и религия Таиланда. Изюминкой программы является стеклянная гора и всемирно известный храм Ват Пратат Сон Кеу, который на данный момент по авторитетному мнению Министерства туризма Таиланда является самым красивым и необычным в Королевстве. Здесь каждое утро можно любоваться природным явлением — «Морем Облаков». А вечером включается иллюминация и световое шоу. Храм построен на подношения самого молодого и, возможно, самого богатого в мире нео-буддистского течения — Дхаммакая. Рядом со стеклянной горой расположен один из самых популярных у жителей и гостей Таиланда национальный парк — Кхао Кхо, излюбленное место отдыха жителей Бангкока. Зимой здесь невероятно красиво цветёт тайская сакура, а местные жители выращивают вкусную клубнику на склонах холмов парка. В Кхао Кхо на вершине одной из гор находится королевская резиденция, с высокогорным парком цветов и уникальной рощей швейцарских сосен, привезённых сюда специально из Альп. Важно знать• Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы • Как правило, точка встречи https://maps.app.goo.gl/VMr4da

XZFK1m

TAf

V9?g_st=il • Возьмите с собой оригинал загранпаспорта, деньги на личные расходы, одежду для посещения храмов и святых мест — плечи и колени должны быть закрыты, теплые вещи — в горах может быть прохладно, завтрак из отеля.
  • Эта авторская программа проводится только два раза в неделю маленькими группами, поэтому бронируйте места заранее, они быстро заканчиваются. Для групп от 5-ти человек мы можем провести эту экскурсию в любой день.
  • Эта туристическая программа не требует каких-либо значительных физических нагрузок (подходит даже для людей с ограниченными физическими возможностями).
  • Самый дальний переезд утром первого дня — 2 часа, все остальные переезды между остановками от 15 до 90 минут.

пн, чт в 06.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русского гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Проживание в эко-отеле на территории национального парка Кхао Кхо
  • 4-разовое питание (в 1-й день обед и ужин, во 2-й день завтрак и обед)
Что не входит
  • Одноместное размещение в отеле (доплата 700 бат)
  • Пожертвования и подаяния при храмах
Где начинаем и завершаем?
Начало: https: / / maps. app. goo. gl / VMr4daXZFK1mTAfV9?g-st=il
Завершение: На окраине Бангкока, откуда проще добраться к отелю
Когда и сколько длится?
Когда: пн, чт в 06.00
Экскурсия длится около 1 дня 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой в дорогу
  • Оригинал загранпаспорта
  • Деньги на личные расходы
  • Одежду для посещения храмов и святых мест — плечи и колени должны быть закрыты
  • Теплые вещи — в горах может быть прохладно!
  • Завтрак из отеля — заказывается за день до поездки
  • Фотоаппарат, видеоаппаратуру
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока

ГрупповыеНа автобусеНеобычныеМногодневные турыПаркиПрирода и пейзажи

Похожие туры из Бангкока

Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Авторский тур
14 дней
1 отзыв
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Аэропорт Бангкока, около 12:00
2 янв
21 янв
12 фев
26 фев
168 000 за всё до 12 чел.
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
PTT https: / / maps. app. goo. gl / pviZN1LDcEiCdH...
3 янв
4 янв
5 янв
6 янв
3 900฿ за человека
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ