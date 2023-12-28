На краю тумана и моря облаков
Давайте отправимся в высокогорный национальный парк Кхао Кхо, который находится на севере Таиланда в провинции Пхетчабун.
Гора Кхао Кхо и сам национальный парк — одно из любимых и самых посещаемых мест отдыха среди жителей Королевства.
По пути мы сделаем остановки в особо живописных местах, откуда открываются превосходные панорамные виды на горы.
Гора Кхао Кхо и сам национальный парк — одно из любимых и самых посещаемых мест отдыха среди жителей Королевства.
По пути мы сделаем остановки в особо живописных местах, откуда открываются превосходные панорамные виды на горы.
Ближайшие даты:
28
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|6 000 ฿
|Детский (от 2 до 11 лет)
|4 625 ฿
Что вас ожидает:
- Храм в виде космического цилиндрического корабля
- Ват Там Кхао Пранг
- Резиденция Короля Таиланда
- Стеклянная гора
- Смотровая площадка парка Кхао Кхо
- Храмовый комплекс Ват Пратат Сон Кеу
- Стеклянный мост над горами Кхао Кхо
- Горный рынок
- Будда парк
- Горячие радоновые источники
- Пещера духов
Описание
Что вас ждет
Данный экскурсионный тур предназначен для тех туристов, которые уже не первый раз посещают Королевство, для тех, кому интересна природа, традиции, культура и религия Таиланда. Изюминкой программы является стеклянная гора и всемирно известный храм Ват Пратат Сон Кеу, который на данный момент по авторитетному мнению Министерства туризма Таиланда является самым красивым и необычным в Королевстве. Здесь каждое утро можно любоваться природным явлением — «Морем Облаков». А вечером включается иллюминация и световое шоу. Храм построен на подношения самого молодого и, возможно, самого богатого в мире нео-буддистского течения — Дхаммакая. Рядом со стеклянной горой расположен один из самых популярных у жителей и гостей Таиланда национальный парк — Кхао Кхо, излюбленное место отдыха жителей Бангкока. Зимой здесь невероятно красиво цветёт тайская сакура, а местные жители выращивают вкусную клубнику на склонах холмов парка. В Кхао Кхо на вершине одной из гор находится королевская резиденция, с высокогорным парком цветов и уникальной рощей швейцарских сосен, привезённых сюда специально из Альп. Важно знать• Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы • Как правило, точка встречи https://maps.app.goo.gl/VMr4da
XZFK1m
TAf
V9?g_st=il • Возьмите с собой оригинал загранпаспорта, деньги на личные расходы, одежду для посещения храмов и святых мест — плечи и колени должны быть закрыты, теплые вещи — в горах может быть прохладно, завтрак из отеля.
- Эта авторская программа проводится только два раза в неделю маленькими группами, поэтому бронируйте места заранее, они быстро заканчиваются. Для групп от 5-ти человек мы можем провести эту экскурсию в любой день.
- Эта туристическая программа не требует каких-либо значительных физических нагрузок (подходит даже для людей с ограниченными физическими возможностями).
- Самый дальний переезд утром первого дня — 2 часа, все остальные переезды между остановками от 15 до 90 минут.
пн, чт в 06.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Проживание в эко-отеле на территории национального парка Кхао Кхо
- 4-разовое питание (в 1-й день обед и ужин, во 2-й день завтрак и обед)
- Что не входит
- Одноместное размещение в отеле (доплата 700 бат)
- Пожертвования и подаяния при храмах
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: https: / / maps. app. goo. gl / VMr4daXZFK1mTAfV9?g-st=ilЗавершение: На окраине Бангкока, откуда проще добраться к отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: пн, чт в 06.00Экскурсия длится около 1 дня 18 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Что взять с собой в дорогу
- Оригинал загранпаспорта
- Деньги на личные расходы
- Одежду для посещения храмов и святых мест — плечи и колени должны быть закрыты
- Теплые вещи — в горах может быть прохладно!
- Завтрак из отеля — заказывается за день до поездки
- Фотоаппарат, видеоаппаратуру
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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