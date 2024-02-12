Невероятные Сингапур и Малайзия
Мы приглашаем вас посетить must-see достопримечательности Сингапура, которые познакомят вас с историей становления современного облика города.
За три дня вы узнаете, благодаря кому город льва обрел свой нынешний вид,, какая легенда связана с рекой Сингапур и что скрывается в аутентичных чайнтаунах.
За три дня вы узнаете, благодаря кому город льва обрел свой нынешний вид,, какая легенда связана с рекой Сингапур и что скрывается в аутентичных чайнтаунах.
Ближайшие даты:
12
фев
фев
13
фев
фев
14
фев
фев
15
фев
фев
16
фев
фев
17
фев
фев
18
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 4*
|25 000 ฿
|Отель 5*
|40 000 ฿
|Отель 3*
|21 000 ฿
Что вас ожидает:
- Фонтана богатств
- Паданг (проездом)
- Театр Эспланада (снаружи)
- Памятник Стэмфорду Раффлзу
- Мост Кавенах
- Река Сингапур
- Театр Виктории (снаружи)
- Деловой район Сингапура
- Отель Фуллертон
- Парк Мерлион
- Чайна-таун
- Храм божественного блаженства
- Храм Зуба Будды
- Улица Орчард Роуд (проездом)
Описание
Город льва Наш гид расскажет все, что нужно знать об острове, государстве и городе, о его прошлом и настоящем. В программе для вас — главные достопримечательности Сингапура. Мы посетим уникальный фонтан богатства, построенный по канонам фен-шуй, увидим игровое поле Паданг, где когда-то проходило открытие Летних юношеских Олимпийских игр. Осмотрим шедевр современной архитектуры — театр Эспланада, а также познакомимся с историей Сингапура, побывав у памятника основателю Стэмфорду Раффлзу. Обязательно узнаем, чем живут сингапурцы сегодня: увидим небоскребы делового центра и улицу шопоголиков Очард Роуд. Затем отправимся в чайна-таун — перед нами предстанут лабиринты улиц, чайные лавки, «офисы» магов и астрологов, десятки кафе под открытым небом! Заглянем в буддийские храмы и побываем у той самой реки Сингапур. Именно с ней связана знаменитая легенда о названии острова. Три дня нашей экскурсии точно станут запоминающимися! Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Сингапуру на русском языке.
- Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Куала-Лумпуру на русском языке.
- Стоимость дополнительной ночи в отеле: - трехзвездочный отель — 2000฿; - четырехвездочный отель — 3000฿; - пятизвездочный отель — 15000฿.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Авиаперелет
- Проживание в отелях
- Что не входит
- Стоимость обзорной экскурсии — 200-900 USD
- Дополнительная ночь в отелях:
- Трехзвездочный отель — 2000฿
- Четырехвездочный отель — 3000฿
- Пятизвездочный отель — 15000฿
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Важная информация
- Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Сингапуру на русском языке.
- Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Куала-Лумпуру на русском языке.
- Стоимость дополнительной ночи в отеле:
- Трехзвездочный отель — 2000฿
- Четырехвездочный отель — 3000฿
- Пятизвездочный отель — 15000฿
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока
Похожие туры из Бангкока
Авторский тур
1 день 14 часов
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
PTT NGV LPG, 18 Rama II Soi 69, Samae Dam
11 фев
12 фев
13 фев
14 фев
4 250฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Прекрасная Манила: двухдневный тур по столице Филиппин
По договоренности
13 фев
14 фев
15 фев
16 фев
от 25 000฿ за человека
Авторский тур
1 день 18 часов
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока
ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Air Port Link
12 фев
15 фев
19 фев
22 фев
6 000฿ за человека