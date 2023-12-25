Побывать сразу в двух странах Азии, погреться на райских пляжах и приобщиться к культуре Востока
Вы поучаствуете в сакральном обряде очищения и посмотрите яркое танцевальное шоу, побываете в необычных храмах и заглянете в этнические кварталы. Полюбуетесь рисовыми террасами и волнами океана, разбивающимися о скалы на миллионы брызг.
Бангкок покажет, как сочетать несочетаемое — современность и технологии с особенностями азиатского континента — а острова порадуют пляжным отдыхом, солнцем и яркой зеленью. Начните новый год с запоминающегося путешествия!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 15 лет.
Для въезда в Индонезию необходимо иметь сертификат о полной вакцинации (принимаются любые вакцины). Виза оформляется по прилёте в аэропорту (35$).
Срок действия вашего паспорта должен быть минимум 6 месяцев на момент окончания путешествия со свободной страницей для визы.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение в Убуде, отдых, знакомство за ужином
По прилёте вас встретит водитель и отвезёт Убуд — духовный центр Бали. Вы разместитесь в гостинице и отдохнёте. Вечером соберёмся за ужином, познакомимся и обсудим предстоящее путешествие.
Отдых на пляжах, поездка к вулкану
Сегодня будем исследовать восточные пляжи острова. Бали известен буйным океаном с большими волнами, но на востоке есть места с более спокойной водой. Вы сможете поплавать, позагорать и насладиться потрясающими видами. Во второй половине дня мы отправимся в деревушку у подножия вулкана, чтобы рассмотреть эту грандиозную природную достопримечательность поближе.
Водопад и рисовые террасы
После завтрака отправимся к водопаду. Представьте древнейшую скалу, поросшую зеленью, сквозь которую струятся потоки воды. Здесь кажется, будто находишься в секретном месте, а яркости ощущениям добавит купание в бассейне водопада.
Затем поедем любоваться рисовыми террасами. Со смотровой площадки насладимся видом выверенных линий и всеми оттенками зелёного, залитыми солнцем. Прогуляемся по лёгкому маршруту, чтобы увидеть красоту террас с разных ракурсов.
Храм Бесаких, танцевальное представление во дворце Убуда
Сегодня мы побываем в главном храме острова — Бесаких. Это целый комплекс, состоящий из множества религиозных сооружений и окружённый чарующими пейзажами с рисовыми полями, горами и речушками. Храму более 1000 лет, его здесь называют матерью всех храмов, а для балийцев это место особенное. Рассмотрим постройки и необычные скульптуры, охраняющие от злых духов, и поразимся количеству деталей внутри и снаружи.
Вечером посетим дворец Убуда. Вас ждёт красочное представление с национальными танцами, в которых через костюмы, движения глаз и рук передаются сюжеты местных легенд, а сопровождается это игрой местного оркестра — гамелана. Такие непривычные звуки, скорее всего, вы услышите первый раз в жизни.
Церемония очищения мелукат
В этот день вас ждёт интересный опыт — мы поучаствуем в сакральном ритуале мелукат — церемонии очищения души, тела и разума с помощью воды. Эта традиция очень популярна у местных: в определенные дни люди приезжают целыми семьями, чтобы пройти очищающий процесс. Вода природного источника поможет смыть напряжение, стресс и негативную энергию, накопившуюся к концу года.
Западное побережье острова Нуса-Пенида
Утром разместимся в скоростной лодке и отправимся на соседний с Бали остров — Нуса-Пенида (время в пути — около 1 часа). По прибытии позавтракаем в кафешке на берегу океана и пойдём изучать западную часть острова.
Океан здесь потрясающий и невероятный: его ярко-голубые воды, образуя метровые волны, разлетаются миллионами капель, ударяясь о скалы, а затем белоснежной пеной возвращаются назад. Виды тут просто завораживают!
Восточные пляжи Нуса-Пениды, встреча Нового года
Последний день уходящего года будет наполнен не только захватывающими видами. Мы также поплаваем и отдохнём на одном из самых красивых пляжей восточной части острова. Целый день, до заката, будем любоваться океаном, гулять по пляжам и наслаждаться пейзажами. А вечером дружной и весёлой компанией встретим новый 2024 год.
Пещерный храм Гоа Гири Путри, отдых в пляжном клубе, возвращение на Бали
Проснуться 1 января в живописном месте рядом с океаном и с потрясающим видом — бесценно! Позавтракав, отправимся в удивительный храм Гоа Гири Путри, который находится внутри белой известняковой пещеры на северо-восточном побережье острова. Здесь можно будет загадать желания, которые обязательно сбудутся!
Затем проведём время в красивом пляжном клубе, где можно поплавать в бассейне и полюбоваться океаном. После сядем в лодку и вернёмся на Бали.
Перелёт в Бангкок, прогулка по вечернему городу
Сегодня совершим 4-часовой перелёт в Бангкок, один из самых ярких и манящих мегаполисов Азии. По прилёте разместимся в отеле и отправимся на ужин. Полюбуемся вечерними огнями города: Бангкок днём и Бангкок ночью — это две большие разницы.
Храмы и площади контрастного Бангкока
После завтрака идём знакомиться с контрастами Бангкока, в котором небоскрёбы и современные торговые центры соседствуют с этническими кварталами, лавочками стритфуда и красивыми храмами. На лодке по реке Чаупхрай доберёмся до храма Ват Арун, название которого переводится как храм Рассвета или Утренней зари и который долгое время служил резиденцией королевской семьи. Рассмотрим изразцы из цветного китайского фарфора на фасаде и разнообразные статуи — от сидящего Будды до изображений демонов.
Затем прогуляемся по площади, где находится королевский дворец, и посетим храм с огромной статуей лежачего золотого Будды.
Продолжение знакомства с Бангкоком
Сегодня продолжим гулять по столице Таиланда и осматривать её достопримечательности. Прокатимся на лодке по реке Чао Прайя, по берегам которой расположены дома местных жителей. После отправимся в этнический квартал, где сможем проникнуться колоритной атмосферой и полюбоваться разными многочисленными деталями.
Вечером прогуляемся по современной части города. Дойдём и до знаменитой площади Сиам, где сосредоточены брендовые магазины, кафе и самые известные в мире рестораны, а фасады зданий пестрят рекламой.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. Вы вернётесь домой с новыми впечатлениями и двумя новыми странами посещённых.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Денпасар, аэропорт, утроЗавершение: Бангкок, аэропорт, первая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.