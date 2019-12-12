Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию

Исследуйте Древний Сиам, который предлагает путешествие по незабываемым достопримечательностям Таиланда

4.4
26 отзывов
Входной билет
Исследуйте Древний Сиам, который предлагает путешествие по незабываемым достопримечательностям Таиланда.

Это место является одним из крупнейших в мире музеев под открытым небом и в основном содержит уменьшенные копии храмов, дворцов и святилищ.
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Парк Древний Сиам: билет и частный трансфер по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите Древний Сиам, крупнейший в мире музей под открытым небом
  2. Узнайте больше об исторических периодах Таиланда с помощью различных архитектурных и художественных стилей
  3. Исследуйте парк на трамвае, велосипеде или машине для гольфа и полюбуйтесь пейзажами
  4. Осмотрите более 116 главных достопримечательностей Таиланда в миниатюре или реальном размере
Древний Сиам, также известный как Древний Город и Муанг Боран – это парк, построенный под патронажем Лека Вирияпханта. Он простирается на 0,81 км² в форме территории Таиланда.
Первоначальная идея основателя заключалась в создании поля для гольфа с миниатюрами исторически важных строений Таиланда, расположенных вокруг поля. Во время исследования он обнаружил, что большинство построек сильно повреждены, и решил вместо этого создать новые миниатюры, чтобы по возможности сохранить оригинальные постройки или воссоздать их в полном размере или в уменьшенном масштабе.
Древний Сиам называют крупнейшим в мире музеем под открытым небом. Расположенный в провинции Самутпракан 320-гектарный «город» имеет 116 воссозданных известных памятников и архитектурных достопримечательностей.
Границы Древнего Сиама примерно соответствуют форме королевства, а памятники находятся в правильных местах с географической точки зрения. Некоторые здания являются точными копиями существующих или бывших объектов, в то время как другие исполнены в меньшем масштабе.
Копии возвели при содействии специалистов Национального музея для обеспечения исторической точности. Выдающиеся работы включают в себя бывший Большой Дворец Аюттхая (уничтоженный во время Бирманского вторжения в 1767 году), святилище Пхимай в Накхон Ратчасима и храм Прэахвихеа на границе с Камбоджей.
Бесплатно осмотреть этот запоминающийся музей под открытым небом можно на трамвае, пешком или велосипеде. При небольшой доплате можно воспользоваться машиной для гольфа, чтобы сэкономить время и получить больше удовольствия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Частный транспорт туда и обратно из отеля в центре Бангкока (если выбран вариант)
Что не входит
  • Стоимость аренды машины для гольфа (350 бат за первый час, 200 за последующий)
  • Питание
  • Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • В парке запрещена фото и видеосъемка в коммерческих целях, включая фотографии для фотостоков, рекламу коммерческих продуктов
  • Все посетители должны быть соответствующе одеты
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
7
3
3
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
12 дек 2019
(Россия)
Парк великолепный. К посещению обязателен.
Оптимальный маршрут, чтобы до него добраться - по зеленой ветке метро до конечной станции Kheha. Затем тут же на станции сесть на тук-тук № 36 и доехать до главного входа в парк.
В парке, в первую очередь, идите в билетную кассу и предъявите ваш ваучер. Вам выдадут наклейку на одежду и карту парка. Можно начинать осмотр.
Велосипед бесплатен и нам показался наиболее простым осмотром парка. На весь парк у нас ушло 7 часов. Есть вариант взять в аренду электрокар (200 бат/час), а так же можно перемещаться на трамвайчике. Электротележка дорого, а трамвайчик останавливается только на определенных остановках и пропускает много интересных объектов.
В парке есть места, где можно перекусить/попить.
Осмотр лучше начинать с самого открытия парка в 9 утра, пока не жарко. Или, наоборот, во второй половине дня (парк работает до 19 часов), но в этом случае вы не успеете посмотреть все объекты.
А
15 июля 2019
(США)
Если вы любитель истории или архитектуры, как и я, это идеальное путешествие для вас. Необыкновенная коллекция копий храмов, домов и руин, а также строящийся экспонат плавучего рынка и коллекция образцов королевских барж. Я должен признать, однако, что моя поездка была сделана еще лучше из-за моего экстраординарного водителя, чье имя, к сожалению, я не помню, который заботился обо мне с невероятной заботой от посадки до высадки. Я очень рекомендую этот тур, особенно если вам интересно увидеть как можно больше примеров храмов и тайской архитектуры. Если есть недостатки, я скажу, что делать особо нечего, но посмотрите на них. Здесь нет ничего интерактивного, нет «экспонатов» как таковых или поездок. Это не парк развлечений. Это музей под открытым небом, и если вы подойдете к нему с учетом этого, у вас будет необычное время. Мы закончили тем, что взяли машину через парк. Велосипеды и тележки для гольфа также доступны и могли бы быть забавным вариантом
R
12 мар 2019
(Германия)
Вы можете добраться из Бангкока на такси (начало было на остановке BTS Krung Thonburi) примерно за 45 минут до парка, цена включая автостраду Mout 295 Bath. Очень просторный парк, мы гуляли по парку с перерывом около 7 часов. Кроме того, вы можете получить велосипед бесплатно. Также можно взять напрокат электромобиль для гольфа, 350 бань каждые 1 час, затем 200 бань за каждую дополнительную.

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