Древний Сиам, также известный как Древний Город и Муанг Боран – это парк, построенный под патронажем Лека Вирияпханта. Он простирается на 0,81 км² в форме территории Таиланда.

Первоначальная идея основателя заключалась в создании поля для гольфа с миниатюрами исторически важных строений Таиланда, расположенных вокруг поля. Во время исследования он обнаружил, что большинство построек сильно повреждены, и решил вместо этого создать новые миниатюры, чтобы по возможности сохранить оригинальные постройки или воссоздать их в полном размере или в уменьшенном масштабе.

Древний Сиам называют крупнейшим в мире музеем под открытым небом. Расположенный в провинции Самутпракан 320-гектарный «город» имеет 116 воссозданных известных памятников и архитектурных достопримечательностей.

Границы Древнего Сиама примерно соответствуют форме королевства, а памятники находятся в правильных местах с географической точки зрения. Некоторые здания являются точными копиями существующих или бывших объектов, в то время как другие исполнены в меньшем масштабе.

Копии возвели при содействии специалистов Национального музея для обеспечения исторической точности. Выдающиеся работы включают в себя бывший Большой Дворец Аюттхая (уничтоженный во время Бирманского вторжения в 1767 году), святилище Пхимай в Накхон Ратчасима и храм Прэахвихеа на границе с Камбоджей.

Бесплатно осмотреть этот запоминающийся музей под открытым небом можно на трамвае, пешком или велосипеде. При небольшой доплате можно воспользоваться машиной для гольфа, чтобы сэкономить время и получить больше удовольствия.