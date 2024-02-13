Приглашаем вас прогуляться по улицам колоритной Манилы.
Филиппинская столица таит в себе множество интересных локаций: от древних христианских храмов и старинных фортов до современных зданий.
В нашей экскурсии мы постараемся охватить все грани Манилы, такого яркого и многостороннего мегаполиса.
Филиппинская столица таит в себе множество интересных локаций: от древних христианских храмов и старинных фортов до современных зданий.
В нашей экскурсии мы постараемся охватить все грани Манилы, такого яркого и многостороннего мегаполиса.
Ближайшие даты:
13
фев
фев
14
фев
фев
15
фев
фев
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фев
17
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 5*
|31 000 ฿
|Отель 3*
|25 000 ฿
|Отель 4*
|29 000 ฿
Что вас ожидает:
- Интрамурос
- Парк Ризаль
- Храм святого Августина
- Форт Сантьяго
- И другие достопримечательности Манилы
Описание
Путешествие по Филиппинской столице Вы посетите древнее сердце Манилы Интрамурос, где пройдётесь по известному на весь мир парку Ризаль и узнаете подробности о судьбе филиппинского национального героя Хосе Ризаля. Кроме этого у вас будет шанс стать гостем католического храма святого Августина, который считается одним из старейших храмов христианского мира и находится под защитой ЮНЕСКО. Заглянув в процессе обзорной экскурсии по Маниле в форт Сантьяго, Вы сможете услышать отголоски прошедших битв и почувствуете весь драматизм былых военных баталий на земле солнечных и ныне здравствующих Филиппин. Пополнив копилку знаний и сделав красочные фотографии на фоне древних реликвий и памятников, можно ознакомиться и с современной историей филиппинского государства, в которой также есть место интересным фактам и ярким событиям. Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Маниле.
Стоимость дополнительной ночи в отелях: - трехзвездочный отель — 1000฿ - четырехвездочный отель — 2000฿ - пятизвездочный отель — 4000฿.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Авиаперелет
- Проживание в отелях
- Что не входит
- Стоимость обзорной экскурсии — 200 USD
- Стоимость дополнительной ночи в отелях:
- Трехзвездочный отель — 1000฿
- Четырехвездочный отель — 2000฿
- Пятизвездочный отель — 4000฿
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Важная информация
- Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Маниле.
- Стоимость дополнительной ночи в отелях:
- Трехзвездочный отель — 1000฿
- Четырехвездочный отель — 2000฿
- Пятизвездочный отель — 4000฿
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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