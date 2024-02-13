Прекрасная Манила: двухдневный тур по столице Филиппин

Групповой тур в Бангкоке
Приглашаем вас прогуляться по улицам колоритной Манилы.

Филиппинская столица таит в себе множество интересных локаций: от древних христианских храмов и старинных фортов до современных зданий.

В нашей экскурсии мы постараемся охватить все грани Манилы, такого яркого и многостороннего мегаполиса.
Прекрасная Манила: двухдневный тур по столице Филиппин
Прекрасная Манила: двухдневный тур по столице Филиппин
Прекрасная Манила: двухдневный тур по столице Филиппин
Ближайшие даты:
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фев
14
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15
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 5*31 000 ฿
Отель 3*25 000 ฿
Отель 4*29 000 ฿

Что вас ожидает:

  • Интрамурос
  • Парк Ризаль
  • Храм святого Августина
  • Форт Сантьяго
  • И другие достопримечательности Манилы

Описание

Путешествие по Филиппинской столице Вы посетите древнее сердце Манилы Интрамурос, где пройдётесь по известному на весь мир парку Ризаль и узнаете подробности о судьбе филиппинского национального героя Хосе Ризаля. Кроме этого у вас будет шанс стать гостем католического храма святого Августина, который считается одним из старейших храмов христианского мира и находится под защитой ЮНЕСКО. Заглянув в процессе обзорной экскурсии по Маниле в форт Сантьяго, Вы сможете услышать отголоски прошедших битв и почувствуете весь драматизм былых военных баталий на земле солнечных и ныне здравствующих Филиппин. Пополнив копилку знаний и сделав красочные фотографии на фоне древних реликвий и памятников, можно ознакомиться и с современной историей филиппинского государства, в которой также есть место интересным фактам и ярким событиям. Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Маниле.
Стоимость дополнительной ночи в отелях: - трехзвездочный отель — 1000฿ - четырехвездочный отель — 2000฿ - пятизвездочный отель — 4000฿.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Авиаперелет
  • Проживание в отелях
Что не входит
  • Стоимость обзорной экскурсии — 200 USD
  • Стоимость дополнительной ночи в отелях:
  • Трехзвездочный отель — 1000฿
  • Четырехвездочный отель — 2000฿
  • Пятизвездочный отель — 4000฿
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Маниле.
  • Стоимость дополнительной ночи в отелях:
  • Трехзвездочный отель — 1000฿
  • Четырехвездочный отель — 2000฿
  • Пятизвездочный отель — 4000฿
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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