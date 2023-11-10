Поездка в мини-группе по трущобам, нетипичным храмам и рынкам со специфичным товаром
Хотите узнать правду — порой неприглядную — о традициях и укладе жизни тайцев? Мы проведём вас по очень разному Бангкоку, но осторожно: вы не будете готовы ко всему!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Программа:
12:00-12:30 — встреча группы недалеко от храма Sri Maha Mariamman Temple
12:30 — Индийский квартал и храм Мариаманн, построенный в 1879 г. Во время ритуалов в храме люди могут прокалывать себе части тела гигантскими иглами или другими предметами.
14:00 — посещение храма-корабля Ват Ян Нава в составе одного из крупнейших храмовых комплексов Бангкока, построенного при короле Раме III. Со смотровой площадки вам откроется вид на небоскрёб-призрак.
15:00 — путешествие на длиннохвостой лодке по каналам Бангкока. Вы увидите контрасты столицы: роскошные дворцы и нищие лачуги на сваях, где люди живут без воды и электричества. Быт и внешний вид жильцов действительно могут вас шокировать.
16:30 — Китайский квартал и местный рынок со специфическими продуктами. Мы пройдём по торговым рядам, где продают драгоценные камни и золото, чай и специи, рыбу и жареных насекомых, а также самые невероятные мелочи на каждый день. Увидим место, откуда отправляют почту на тот свет. Посетим трущобы Бангкока и парадную Яуварат роуд со знаменитой макашницей, имеющей мишленовскую звезду.
18:00 — ужин в заведении с традиционной кухней
19:00 — вечер в районе фешенебельного ночного рынка Азиатик Ривер фронт, где под открытым небом можно купить необычную одежду, шёлковые ткани и яркие предметы декора.
Кому не подойдёт
Из-за некоторых действительно шокирующих моментов детям до 14 лет не запрещается, но не рекомендуется посещать эту программу.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входит: полное трансферное обслуживание, работа профессионального русскоговорящего гида, все входные билеты и специальные сборы, вкусный обед
во вторник и пятницу в 12:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от храма Sri Maha Mariamman Temple
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и пятницу в 12:15Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.