Смотровая площадка Mahanakhon SkyWalk

Пройдитесь по прозрачному полу самой высокой смотровой площадки Таиланда!

4.8
43 отзыва
В группе
Смотровая площадка Mahanakhon SkyWalk
Смотровая площадка Mahanakhon SkyWalk
Смотровая площадка Mahanakhon SkyWalk
Смотровая площадка Mahanakhon SkyWalk
Смотровая площадка Mahanakhon SkyWalk
Смотровая площадка Mahanakhon SkyWalk
Смотровая площадка Mahanakhon SkyWalk
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Прогуляйтесь на цыпочках над зданиями Бангкока и испытайте головокружительные ощущения на смотровой площадке Mahanakhon SkyWalk. Этот билет позволит вам с молниеносной скоростью за 50 секунд подняться на крышу самой высокой смотровой площадки Бангкока.
С головокружительной высоты в 314 метров вы сможете полюбоваться панорамным видом на город. В любое время дня: будь то завораживающий закат, загадочные сумерки или яркое утро — вид со смотровой площадки оставит неизгладимое впечатление.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение крытой смотровой площадки Mahanakhon SkyWalk
  • Вход на крышу
  • Thai Taste Hub Mahanakhon CUBE Cash Coupon (стоит 200 бат) - если выбран билет «Промо-пакет Dine & Chill»
Когда начало
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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