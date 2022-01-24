Прогуляйтесь на цыпочках над зданиями Бангкока и испытайте головокружительные ощущения на смотровой площадке Mahanakhon SkyWalk. Этот билет позволит вам с молниеносной скоростью за 50 секунд подняться на крышу самой высокой смотровой площадки Бангкока.

С головокружительной высоты в 314 метров вы сможете полюбоваться панорамным видом на город. В любое время дня: будь то завораживающий закат, загадочные сумерки или яркое утро — вид со смотровой площадки оставит неизгладимое впечатление.