Вьетнамское путешествие: Ханой - колоритная столица
Групповой тур в Бангкоке

Вьетнамское путешествие

Xin chào! Приветствуем вас в столице Вьетнама, такой многогранной и яркой.

Вместе с нами вы прогуляетесь по старинным кварталам, познакомитесь с традициями и бытом вьетнамцев, увидите буддийские пагоды и Храм литературы, а также другие локации, которые помогут вам проникнуться атмосферой столь противоречивого города.
Вьетнамское путешествие: Ханой - колоритная столица
Вьетнамское путешествие: Ханой - колоритная столица
Вьетнамское путешествие: Ханой - колоритная столица
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
16
фев
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19
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фев
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Обзорная экскурсия по Ханою7 104 ฿
Отель 5*25 000 ฿
Отель 3*23 000 ฿
Отель 4*24 000 ฿

Что вас ожидает:

  • Храм Чан Куок
  • Западное озеро
  • Храм литературы
  • Храм Нгок Сон
  • Водное кукольное представление
  • Старый квартал
  • И другие места Ханоя

Описание

Ханой: все самое главное в нашей экскурсии Вы посетите храм Чан Куок, расположенный на острове, соединенном мостом с дамбой между Западным озером и озером Чан Бах. Он основан в начале шестого века во времена династии Ли. Затем вас ждет прогулка вокруг Западного озера. Далее наш путь лежит в Храм литературы (Ван Мьеу), посвященный Конфуцию. В 1076 году здесь был основан первый университет Вьетнама для обучения административных и военных классов. После в программе вас ждет часовая поездка на велосипеде по старому кварталу, знакомство с озером Хоан Кием, включая храм Нгок Сон, а затем посещение водного кукольного представления. Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Ханою.
Стоимость дополнительной ночи в отелях: - трехзвездочный отель — 1000฿ - четырехвездочный отель — 2000฿ - пятизвездочный отель — 4000฿.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Авиаперелет
  • Проживание в отелях
Что не входит
  • Стоимость обзорной экскурсии — 200 USD
  • Стоимость дополнительной ночи в отелях:
  • Трехзвездочный отель — 1000฿
  • Четырехвездочный отель — 2000฿
  • Пятизвездочный отель — 4000฿
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Ханою.
  • Стоимость дополнительной ночи в отелях:
  • Трехзвездочный отель — 1000฿
  • Четырехвездочный отель — 2000฿
  • Пятизвездочный отель — 4000฿
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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