Xin chào! Приветствуем вас в столице Вьетнама, такой многогранной и яркой.
Вместе с нами вы прогуляетесь по старинным кварталам, познакомитесь с традициями и бытом вьетнамцев, увидите буддийские пагоды и Храм литературы, а также другие локации, которые помогут вам проникнуться атмосферой столь противоречивого города.
Вместе с нами вы прогуляетесь по старинным кварталам, познакомитесь с традициями и бытом вьетнамцев, увидите буддийские пагоды и Храм литературы, а также другие локации, которые помогут вам проникнуться атмосферой столь противоречивого города.
Описание тура
Ханой: все самое главное в нашей экскурсии Вы посетите храм Чан Куок, расположенный на острове, соединенном мостом с дамбой между Западным озером и озером Чан Бах. Он основан в начале шестого века во времена династии Ли. Затем вас ждет прогулка вокруг Западного озера. Далее наш путь лежит в Храм литературы (Ван Мьеу), посвященный Конфуцию. В 1076 году здесь был основан первый университет Вьетнама для обучения административных и военных классов. После в программе вас ждет часовая поездка на велосипеде по старому кварталу, знакомство с озером Хоан Кием, включая храм Нгок Сон, а затем посещение водного кукольного представления. Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Ханою.
Стоимость дополнительной ночи в отелях: - трехзвездочный отель — 1000฿ - четырехвездочный отель — 2000฿ - пятизвездочный отель — 4000฿.
Ежедневно
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Обзорная экскурсия по Ханою
|7104 ฿
|Отель 5*
|25 000 ฿
|Отель 3*
|23 000 ฿
|Отель 4*
|24 000 ฿
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Чан Куок
- Западное озеро
- Храм литературы
- Храм Нгок Сон
- Водное кукольное представление
- Старый квартал
- И другие места Ханоя
Что включено
- Транспорт
- Авиаперелет
- Проживание в отелях
Что не входит в цену
- Стоимость обзорной экскурсии - 200 USD
- Стоимость дополнительной ночи в отелях:
- Трехзвездочный отель - 1000฿
- Четырехвездочный отель - 2000฿
- Пятизвездочный отель - 4000฿
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
- Добрый день
- С радостью подтверждаем ваш заказ. Чтобы экскурсия точно состоялась - пожалуйста, свяжитесь с нами как можно быстрее по номеру +66 62 065 8872 в любом удобном мессенджере. Также необходимо подтвердить своё участие за 24 часа до выезда
- Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Ханою
- Стоимость дополнительной ночи в отелях:
- Трехзвездочный отель - 1000฿
- Четырехзвездочный отель - 2000฿
- Пятизвездочный отель - 4000฿
- Будем очень рады сопровождать вас в Таиланде и Вьетнаме, какие ещё туры вас интересуют?
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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