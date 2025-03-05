Ханой: все самое главное в нашей экскурсии Вы посетите храм Чан Куок, расположенный на острове, соединенном мостом с дамбой между Западным озером и озером Чан Бах. Он основан в начале шестого века во времена династии Ли. Затем вас ждет прогулка вокруг Западного озера. Далее наш путь лежит в Храм литературы (Ван Мьеу), посвященный Конфуцию. В 1076 году здесь был основан первый университет Вьетнама для обучения административных и военных классов. После в программе вас ждет часовая поездка на велосипеде по старому кварталу, знакомство с озером Хоан Кием, включая храм Нгок Сон, а затем посещение водного кукольного представления. Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Ханою.

Стоимость дополнительной ночи в отелях: - трехзвездочный отель — 1000฿ - четырехвездочный отель — 2000฿ - пятизвездочный отель — 4000฿.