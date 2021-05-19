Полезная информация о Чайяпхуме
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Местное время в Чайяпхуме
12:1404
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Чайяпхум
|По-английски
|Chaiyaphum
|Столица региона
|Чайяпхум является столицей региона
|Население города
|58 350 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|188 м. от уровня моря