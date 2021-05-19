Всё о Чантхабури

Полезная информация о Чантхабури

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Местное время в Чантхабури
12:1410
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаЧантхабури
По-английскиChanthaburi
Столица регионаЧантхабури является столицей региона
Население города99 819 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Чантхабури на карте

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