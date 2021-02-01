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Летим в Чианграй

Как добраться до Чианграя на самолёте

В Чианграе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chiang Rai International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Чианграя

  1. Чианграй CEI
    Chiang Rai International Airport

Самые дешёвые билеты в Чианграй из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.02.2021из 🇹🇭Бангкока1 0071ч 25м
10.05.2021из 🇹🇭Хатъяя2 09713ч (⇵1)
01.02.2021из 🇹🇭Краби3 012 (⇵1)
16.12.2020из 🇹🇭Пхукета3 4992ч 5м
24.11.2020из 🇹🇭Убонратчатхани4 1335ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇭Удонтхани4 14310ч 35м (⇵1)
16.12.2020из 🇹🇭Кхонкэн4 2407ч 20м (⇵1)
08.11.2020из 🇹🇭Пхитсанулка4 76024ч 5м (⇵1)
30.10.2020из 🇹🇭Сураттхани4 87616ч 30м (⇵1)
28.10.2020из 🇹🇭Транга4 92914ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇭Чиангмая5 0858ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇹🇭Накхонситхаммарата5 24710ч 25м (⇵1)
26.11.2020из 🇹🇭Накхонпханома6 464 (⇵1)
25.11.2020из 🇹🇭Паттайи6 93221ч 35м (⇵1)
08.01.2021из 🇸🇬Сингапура7 66116ч 15м (⇵1)
23.10.2020из 🇹🇭Хуахина9 04144ч 25м (⇵2)
20.06.2021из 🇸🇪Стокгольм37 76835ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чианграя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Чиангмай, Хатъяй, Кхонкэн и Накхонситхаммарат

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Чианграя