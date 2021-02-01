Как добраться до Чианграя на самолёте
В Чианграе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chiang Rai International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чианграя
- Чианграй CEIChiang Rai International Airport
Самые дешёвые билеты в Чианграй из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.02.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|1 007
|1ч 25м
|10.05.2021
|из 🇹🇭Хатъяя
|2 097
|13ч (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇹🇭Краби
|3 012
|9ч (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇹🇭Пхукета
|3 499
|2ч 5м
|24.11.2020
|из 🇹🇭Убонратчатхани
|4 133
|5ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇭Удонтхани
|4 143
|10ч 35м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇹🇭Кхонкэн
|4 240
|7ч 20м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇹🇭Пхитсанулка
|4 760
|24ч 5м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇹🇭Сураттхани
|4 876
|16ч 30м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇹🇭Транга
|4 929
|14ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|5 085
|8ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇭Накхонситхаммарата
|5 247
|10ч 25м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇹🇭Накхонпханома
|6 464
|9ч (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇹🇭Паттайи
|6 932
|21ч 35м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|7 661
|16ч 15м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇹🇭Хуахина
|9 041
|44ч 25м (⇵2)
|20.06.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|37 768
|35ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Чианграя
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чианграя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Чиангмай, Хатъяй, Кхонкэн и Накхонситхаммарат
- 15.10.202016.10.2020
- 13.11.202015.11.2020
- 16.11.202028.11.2020
- 27.10.202030.10.2020
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