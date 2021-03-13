Как добраться до Хатъяя на самолёте
В Хатъяе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hat Yai International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хатъяя
- Хатьяй HDYHat Yai International Airport
Самые дешёвые билеты в Хатъяй из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.03.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|1 040
|1ч 25м
|16.02.2021
|из 🇹🇭Кхонкэн
|1 932
|16ч (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇹🇭Паттайи
|2 180
|1ч 20м
|02.11.2020
|из 🇹🇭Чианграя
|2 851
|2ч 15м
|05.12.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|2 882
|2ч 10м
|28.10.2020
|из 🇹🇭Удонтхани
|3 550
|2ч 5м
|10.11.2020
|из 🇹🇭Пхукета
|3 877
|10ч 5м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇹🇭Убонратчатхани
|4 011
|15ч 55м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇭Сураттхани
|4 553
|16ч 10м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇹🇭Краби
|4 912
|14ч 50м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇹🇭Пхитсанулка
|4 945
|19ч 35м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇹🇭Ройета
|6 516
|7ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇭Лея
|6 973
|20ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|7 936
|20ч 10м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇹🇭Самуи
|10 287
|15ч 35м (⇵1)
|12.03.2021
|из 🇦🇪Дубая
|17 627
|32ч 35м (⇵2)
|12.03.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|20 581
|51ч (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|21 442
|37ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хатъяя
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хатъяя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Чианграй, Чиангмай, Пхукет и Нан
- 06.12.202009.12.2020
- 08.01.202111.01.2021
- 18.10.202024.10.2020
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