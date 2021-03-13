  1. Таиланд

Летим в Хатъяй

Как добраться до Хатъяя на самолёте

В Хатъяе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hat Yai International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хатъяя

  1. Хатьяй HDY
    Hat Yai International Airport

Самые дешёвые билеты в Хатъяй из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.03.2021из 🇹🇭Бангкока1 0401ч 25м
16.02.2021из 🇹🇭Кхонкэн1 93216ч (⇵1)
04.11.2020из 🇹🇭Паттайи2 1801ч 20м
02.11.2020из 🇹🇭Чианграя2 8512ч 15м
05.12.2020из 🇹🇭Чиангмая2 8822ч 10м
28.10.2020из 🇹🇭Удонтхани3 5502ч 5м
10.11.2020из 🇹🇭Пхукета3 87710ч 5м (⇵1)
02.11.2020из 🇹🇭Убонратчатхани4 01115ч 55м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇭Сураттхани4 55316ч 10м (⇵1)
27.11.2020из 🇹🇭Краби4 91214ч 50м (⇵1)
26.10.2020из 🇹🇭Пхитсанулка4 94519ч 35м (⇵1)
01.02.2021из 🇹🇭Ройета6 5167ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇭Лея6 97320ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура7 93620ч 10м (⇵1)
30.11.2020из 🇹🇭Самуи10 28715ч 35м (⇵1)
12.03.2021из 🇦🇪Дубая17 62732ч 35м (⇵2)
12.03.2021из 🇦🇪Шарджи20 58151ч (⇵2)
20.01.2021из 🇷🇺Москвы21 44237ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хатъяя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Чианграй, Чиангмай, Пхукет и Нан

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Хатъяя