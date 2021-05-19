Всё о Каласине

Полезная информация о Каласине

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Местное время в Каласине
12:1422
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаКаласин
По-английскиKalasin
Столица регионаКаласин является столицей региона
Население города55 102 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота152 м. от уровня моря

Где находится Каласин на карте

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