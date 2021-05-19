Полезная информация о Канчанабури
Что нужно знать о Канчанабури: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Канчанабури
12:1440
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Канчанабури
|По-английски
|Kanchanaburi
|Столица региона
|Канчанабури является столицей региона
|Население города
|63 699 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|33 м. от уровня моря