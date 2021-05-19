Всё о Канчанабури

Полезная информация о Канчанабури

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Местное время в Канчанабури
12:1440
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаКанчанабури
По-английскиKanchanaburi
Столица регионаКанчанабури является столицей региона
Население города63 699 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота33 м. от уровня моря

Где находится Канчанабури на карте

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