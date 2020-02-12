Начните тур с удобного трансфера до частной пристани Love Andaman в Табламу. Подкрепитеcь легким завтраком с чаем или кофе, пока ваш гид проводит инструктаж. В 09:00 поднимитесь на борт первоклассного скоростного судна и отправляйтесь на острова Симилан. Первая остановка известна как бухта Дональда Дака или остров №8. Здесь вы можете подняться на скалу Парус и полюбоваться прекрасным видом или провести время на песчаном пляже, плавая и загорая.

В 11:00 отправляйтесь на первую точку для сноркелинга у острова Бангу, также известного как остров №9. Исследуйте удивительную коралловую бухту — лучшее место, где можно увидеть разные виды рыб в красочном подводном мире. В полдень сделайте перерыв и порадуйте себя обедом «шведский стол» с домашними тайскими блюдами. Попробуйте свежие фрукты, отдыхая на самом красивом белом песчаном пляже Таиланда.

Затем доберитесь до второго места для сноркелинга у острова №7 под названием Паю, где у вас будет шанс отыскать Немо. Здесь часто встречаются морские черепахи и рыбы-клоуны. Отдохните на острове Мианг, острове №4, и посетите чудесный пляж в бухте Медового месяца и бухту Принцессы, где можно сделать красивые фотографии и отдохнуть. Получив волшебные впечатления, возвращайтесь на пристань, откуда вас отвезут до вашего места проживания.