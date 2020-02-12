Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите прекрасные достопримечательности Симиланских островов
Позанимайтесь сноркелингом в кристально чистой воде и полюбуйтесь подводными обитателями
Отдохните на острове Мианг и сделайте живописные фотографии на знаменитом пляже
Начните тур с удобного трансфера до частной пристани Love Andaman в Табламу. Подкрепитеcь легким завтраком с чаем или кофе, пока ваш гид проводит инструктаж. В 09:00 поднимитесь на борт первоклассного скоростного судна и отправляйтесь на острова Симилан. Первая остановка известна как бухта Дональда Дака или остров №8. Здесь вы можете подняться на скалу Парус и полюбоваться прекрасным видом или провести время на песчаном пляже, плавая и загорая.
В 11:00 отправляйтесь на первую точку для сноркелинга у острова Бангу, также известного как остров №9. Исследуйте удивительную коралловую бухту — лучшее место, где можно увидеть разные виды рыб в красочном подводном мире. В полдень сделайте перерыв и порадуйте себя обедом «шведский стол» с домашними тайскими блюдами. Попробуйте свежие фрукты, отдыхая на самом красивом белом песчаном пляже Таиланда.
Затем доберитесь до второго места для сноркелинга у острова №7 под названием Паю, где у вас будет шанс отыскать Немо. Здесь часто встречаются морские черепахи и рыбы-клоуны. Отдохните на острове Мианг, острове №4, и посетите чудесный пляж в бухте Медового месяца и бухту Принцессы, где можно сделать красивые фотографии и отдохнуть. Получив волшебные впечатления, возвращайтесь на пристань, откуда вас отвезут до вашего места проживания.
Ответы на вопросы
Что входит
Встреча и высадка в вашем отеле (если выбран вариант)
Страхование путешествий
Снаряжение для подводного плавания и спасательный жилет
Руководство
Легкий завтрак
Закуски, фрукты и безалкогольные напитки
Тайский обед «шведский стол»
Что не входит
Личные расходы
Чаевые
Сбор в национальном парке
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт
Купальный костюм
Полотенце
Солнцезащитный крем
Средство от насекомых
Важная информация
Этот тур не подходит для беременных женщин, детей до 3 лет, взрослых старше 70 лет, лиц с ограниченными физическими возможностями или серьезными проблемами со здоровьем, включая проблемы с сердцем, респираторными проблемами или другими проблемами, которые зависят от лекарств
Программа может быть изменена из-за погодных или морских условий в целях вашей безопасности
Вы должны указать свое полное имя, удостоверение личности паспорта и дату рождения при бронировании, чтобы купить билет в Национальный парк
Вам необходимо будет принести копию вашего паспорта и подтверждение вакцинации COVID-19
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 79 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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2
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1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Marina
12 фев 2020
(Финляндия)
Замечательно всё! Я в восторге!
M
Megan
8 фев 2020
(США)
Остров был очень красивым, однако это очень популярное туристическое направление. Персонал был очень дружелюбным и знающим.
C
Christelle
5 фев 2020
(Таиланд)
Очень хороший день, в окружении очень хороших и добрых гидов. Есть еда и напитки, мы ничего не упустили. Только маленький недостаток. Было бы неплохо немного больше времени на погружения. Но у нас очень хорошо выиграл. .
R
Ruben
12 янв 2020
(Швейцария)
Симиланские острова захватывают дух, и команда «Любовь Андаман» была великолепна. Однако, как уже упоминали некоторые другие люди, острова очень многолюдны, и не все являются экологически чистыми. Мы видели несколько пластиковых соломинок и бутылок на пляже. Большие толпы являются отражением красоты и популярности этих островов, и поэтому не могут контролироваться «Любовью Андаман» (это даже хорошо для бизнеса). Что я ожидал от «Love Andaman», так это подчеркнуть, что каждый должен взять свой мусор с собой на борт и выбросить его на лодку. Я считаю, что это здравый смысл, но не все воспитаны, чтобы уважать окружающую среду.
T
Tamas
19 дек 2019
(Дания)
Все было так красиво и прекрасно организовано. Мы испытали больше всего на свете, и я никогда не чувствовал спешки. Очень добрые гиды, и я чувствовал себя испорченным с большим количеством еды и напитков и всего. Обратите внимание, что для полного опыта, вы должны лечь спать пораньше накануне, потому что острова очень далеко, так что путешествие там долгое. ДОЛЖЕН ИДТИ!
А
Аноним
17 дек 2019
(Польша)
Взгляды были невероятными. Гид не сказал достаточно об островах, однако проинформировал нас о безопасности и т. Д. Экипаж от любви Андаман остается с вами на острове и делает снимки, если вы хотите, и действительно хорош в этом. Все были дружелюбны. Вы начинаете с завтрака - в одной комнате вы принимаете, как на буфете небольшие бутерброды, пирожные, печенье и немного супа с рисом, а также напитки. После короткого разговора с гидом вы отправляетесь в места, настолько красивые, что воображение не может их создать. Мы занимались сноркелингом дважды за 30 минут, и как только у вас есть 1 час на острове с обедом и на главном острове также один час, чтобы сделать много снимков. Обед не был вкусным для нас. Я люблю креветки, но это были худшие, которые я когда-либо пробовал. На лодке напитки, когда-то фрукты и очень маленькие кексы.
Diana
14 дек 2019
(Италия)
Убрав трансфер, где водитель действительно поехал как сумасшедший … уникальный день и супер приятный персонал! Острова действительно прекрасны, а снорклинг дает вам возможность увидеть тысячу фантастических рыб. Вы должны сделать эту рекомендуемую экскурсию!
D
Daniel
13 дек 2019
(Австралия)
Персонал потрясающий. Слишком много людей, чтобы наслаждаться пляжами, хотя.
А
Аноним
10 дек 2019
(США)
В цену включено все! Отличный персонал, очень дружелюбный и услужливый. Я очень рекомендую Любовь Андаману.
S
Sindy
25 ноя 2019
В целом все в порядке, но, к сожалению, слишком много людей. На пляже находилось до 8 лодок с примерно 50 людьми.
Jan
16 ноя 2019
(Словакия)
Лучшая поездка в Симиланд. Все было очень хорошо организовано!
J
Jakub
30 окт 2019
(Чешская Республика)
Это был отличный опыт. Хорошо организованная поездка с хорошими хозяевами. Ожидайте толпы повсюду, но все же стоит посетить. Особенно с любовью Андаман
A
Abi
15 мая 2019
(Великобритания)
Слишком много людей в туре и слишком много лодок, прибывающих на острова. Не много времени для отдельных людей - чувствовал, как скот перемещается с места на место. Гиды очень милые, но английский не очень, но извиняюсь за это. Еда очень плохая. Не много места на лодке. Вообще очень запутанно, что должно происходить / куда идти / каков был план. ОЧЕНЬ дорого за качество тура.
Bianca
19 мар 2019
(Германия)
Мы действительно с нетерпением ждали этого. К сожалению, острова были забронированы и просто переполнены туристами и еще большим количеством общественного транспорта. В остальном, организация и персонал были очень хорошими, и мы были обеспечены едой и напитками в течение всего времени
C
Claudia
7 дек 2018
(Италия)
Острова могут быть действительно красивыми, но теперь эти суперскоростные катера перевозят много людей, поэтому, может быть, лучше всего наслаждаться пляжами Пхукета, не сталкиваясь с двумя часами пути на посадку и еще часом моря, чтобы оказаться посреди толпа, с другой стороны, организация действительно исключительна в сортировке групп, в координации различных посещений, все очень доброжелательно и эффективно.
Ещё 64 отзыва
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