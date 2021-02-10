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Летим в Кхонкэн

Как добраться до Кхонкэн на самолёте

В Кхонкэн 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Khon Kaen Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кхонкэн

  1. Кхонкэн KKC
    Khon Kaen Airport

Самые дешёвые билеты в Кхонкэн из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.02.2021из 🇹🇭Бангкока1 0401ч 5м
01.05.2021из 🇹🇭Чиангмая2 34410ч 20м (⇵1)
24.11.2020из 🇹🇭Хатъяя3 07810ч 40м (⇵1)
04.11.2020из 🇹🇭Пхукета3 71810ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇹🇭Убонратчатхани4 20220ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇹🇭Сураттхани4 2476ч 20м (⇵1)
31.10.2020из 🇹🇭Чианграя4 2526ч 10м (⇵1)
21.11.2020из 🇹🇭Пхитсанулка4 45316ч 30м (⇵1)
01.12.2020из 🇹🇭Саконнакхона4 8567ч 10м (⇵1)
22.11.2020из 🇹🇭Бурирама5 32724ч 20м (⇵1)
08.12.2020из 🇹🇭Нана6 09410ч 50м (⇵1)
12.11.2020из 🇹🇭Паттайи6 38317ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇭Трата7 14019ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇭Мае Сот9 10024ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇹🇭Самуи9 9805ч 10м (⇵1)
13.10.2020из 🇹🇭Лампанга10 68910ч 5м (⇵1)
25.10.2020из 🇹🇭Пхрэ11 10121ч 35м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кхонкэн, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Чиангмай, Хатъяй, Пхукет и Нан

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