Как добраться до Кхонкэн на самолёте
В Кхонкэн 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Khon Kaen Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кхонкэн
- Кхонкэн KKCKhon Kaen Airport
Самые дешёвые билеты в Кхонкэн из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.02.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|1 040
|1ч 5м
|01.05.2021
|из 🇹🇭Чиангмая
|2 344
|10ч 20м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇹🇭Хатъяя
|3 078
|10ч 40м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇹🇭Пхукета
|3 718
|10ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇹🇭Убонратчатхани
|4 202
|20ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇭Сураттхани
|4 247
|6ч 20м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇹🇭Чианграя
|4 252
|6ч 10м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇹🇭Пхитсанулка
|4 453
|16ч 30м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇹🇭Саконнакхона
|4 856
|7ч 10м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇹🇭Бурирама
|5 327
|24ч 20м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇹🇭Нана
|6 094
|10ч 50м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇹🇭Паттайи
|6 383
|17ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇭Трата
|7 140
|19ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇭Мае Сот
|9 100
|24ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇹🇭Самуи
|9 980
|5ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇹🇭Лампанга
|10 689
|10ч 5м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇹🇭Пхрэ
|11 101
|21ч 35м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кхонкэн
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кхонкэн, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Чиангмай, Хатъяй, Пхукет и Нан
- 15.12.202018.12.2020
- 05.11.202008.11.2020
- 19.11.202023.11.2020
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