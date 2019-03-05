Отзыв на: Подводные красоты Ко Чанга

П Помельцевы 5

Сегодня (5 марта 2019) был на экскурсии (снорклинг на трех островах), хотелось бы поделиться впечатлениями от самой экскурсии и её организации. Что касается самой экскурсии, то все соответствует заявленному на сайте, если и были какие-то отступления, то только в лучшую сторону: еда на корабле (назовем его так) была бесплатной, кормили после остановки на каждом острове; не потратил ни бата; туалет и импровизированный душ также есть на корабле, и они бесплатны; успели заехать к обезьянам даже. Экскурсия действительно проходит на английском, но это не экскурсия по Питеру, где Вам будут рассказывать об истории и архитектуре. Основное здесь все же - снорклинг. Вам дадут маски, скажут продолжительность стоянки на острове, покормят и т. д. - для этого достаточно знать базовый уровень английского (это когда Вы показываете все на пальцах или просто громче говорите по-русски). Если повезет, как мне, то с Вами на корабле окажется отдельный русскоговорящий гид со своей группой, к которой Вы сможете примкнуть и получить общую информацию. Теперь об организации всего мероприятия. Хотелось бы отметить индивидуальный подход организаторов к каждому туристу (по крайней мере ко мне подход был именно таким). Да, была небольшая задержка трансфера из отеля, но я сообщил об этом в мессенджере, обратная связь была оперативной, в ближайшее после этого время меня уже забрали из отеля, и еще водитель несколько раз интересовался почему я один… нас должно было быть двое, но жена не смогла поехать в силу определенных обстоятельств. Водитель дважды по дороге останавливался и уточнял: «Точно ли со мной никого не будет. ». К чему это я… если трансфер и задерживается, то просто действуйте по инструкции (сообщите на горячую линию), никого не забудут:) Впечатления остались только положительные, рекомендую👍