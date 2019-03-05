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Полдня снорклинга и отдыха на трех райских островах

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
В этой поездке мы объединили самые красивые из островов-соседей Ко Чанга и его главные развлечения: морскую прогулку и снорклинг.

Главная цель этого дня — исследовать чарующий подводный мир Сиамского залива.

Вы вдоволь поплаваете с маской и трубкой и насладитесь солнцем, отдыхая на корме лодки, а также погуляете по пляжам — идеальным для фотографий.
$28 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 6 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Подводные красоты Ко Чанга
Подводные красоты Ко Чанга

Что вас ожидает

Снорклинг и пляжи на архипелаге Му Ко Чанг
На комфортном трансфере вас заберут из отеля и привезут к пирсу Банг Боа, где начнется главное приключение. На скоростной лодке, рассекая волны Сиамского залива, вы отправитесь к трем островам архипелага. На Ко Вай понаблюдаете за тропическими рыбками, вооружившись маской и трубкой. Ко Лао Йа порадует вас самым красивым пляжем этой островной группы и лучшими панорамами. А на острове Ко Кхам вы проведете час на небольшом мысе с лазурной водой.

Если останется время и позволит погода, мы отвезем вас к месту обитания обезьян, где вы сможете их покормить.

Тайминг поездки

09:10 — 09:50 Встреча в вашем отеле
10:15 — 10:30 Отправление с пирса (Банг Боа)
11:30 — 12:30 Первая остановка (Koh Wai) для подводного плавания и прогулки по пляжу (60 минут)
12:50 — 13:50 Вторая остановка (Koh Laa Ya — 60 минут)
14:10 — 15:10 Третья остановка (Koh Khum — 60 минут)
15:30 — 15:50 Четвертая остановка (Кормление Обезьян)
16:00 — 16:20 Возвращение на пирс

Организационные детали

Как проходит поездка

  • В поездке буду я или другой сопровождающий из нашей команды
  • Поездка проводится на английском языке
  • Программа примерная и может быть незначительно изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Страхование, снаряжение для снорклинга, трансфер на минивэне с кондиционером туда-обратно включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: еда и напитки
Подводные красоты Ко Чанга
Подводные красоты Ко Чанга
Подводные красоты Ко Чанга
Подводные красоты Ко Чанга
Подводные красоты Ко Чанга
Подводные красоты Ко Чанга

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 марта 2019
Сегодня (5 марта 2019) был на экскурсии (снорклинг на трех островах), хотелось бы поделиться впечатлениями от самой экскурсии и её организации.

Что касается самой экскурсии, то все соответствует заявленному на сайте, если и были какие-то отступления, то только в лучшую сторону: еда на корабле (назовем его так) была бесплатной, кормили после остановки на каждом острове; не потратил ни бата; туалет и импровизированный душ также есть на корабле, и они бесплатны; успели заехать к обезьянам даже.

Экскурсия действительно проходит на английском, но это не экскурсия по Питеру, где Вам будут рассказывать об истории и архитектуре. Основное здесь все же - снорклинг. Вам дадут маски, скажут продолжительность стоянки на острове, покормят и т.д. - для этого достаточно знать базовый уровень английского (это когда Вы показываете все на пальцах или просто громче говорите по-русски). Если повезет, как мне, то с Вами на корабле окажется отдельный русскоговорящий гид со своей группой, к которой Вы сможете примкнуть и получить общую информацию.

Теперь об организации всего мероприятия. Хотелось бы отметить индивидуальный подход организаторов к каждому туристу (по крайней мере ко мне подход был именно таким). Да, была небольшая задержка трансфера из отеля, но я сообщил об этом в мессенджере, обратная связь была оперативной, в ближайшее после этого время меня уже забрали из отеля, и еще водитель несколько раз интересовался почему я один... нас должно было быть двое, но жена не смогла поехать в силу определенных обстоятельств. Водитель дважды по дороге останавливался и уточнял: «Точно ли со мной никого не будет?». К чему это я... если трансфер и задерживается, то просто действуйте по инструкции (сообщите на горячую линию), никого не забудут:)

Впечатления остались только положительные, рекомендую👍

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