Снорклинг и пляжи на архипелаге Му Ко Чанг
На комфортном трансфере вас заберут из отеля и привезут к пирсу Банг Боа, где начнется главное приключение. На скоростной лодке, рассекая волны Сиамского залива, вы отправитесь к трем островам архипелага. На Ко Вай понаблюдаете за тропическими рыбками, вооружившись маской и трубкой. Ко Лао Йа порадует вас самым красивым пляжем этой островной группы и лучшими панорамами. А на острове Ко Кхам вы проведете час на небольшом мысе с лазурной водой.
Если останется время и позволит погода, мы отвезем вас к месту обитания обезьян, где вы сможете их покормить.
09:10 — 09:50 Встреча в вашем отеле
10:15 — 10:30 Отправление с пирса (Банг Боа)
11:30 — 12:30 Первая остановка (Koh Wai) для подводного плавания и прогулки по пляжу (60 минут)
12:50 — 13:50 Вторая остановка (Koh Laa Ya — 60 минут)
14:10 — 15:10 Третья остановка (Koh Khum — 60 минут)
15:30 — 15:50 Четвертая остановка (Кормление Обезьян)
16:00 — 16:20 Возвращение на пирс
Как проходит поездка
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