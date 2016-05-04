2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Спасибо Артему за проведенную экскурсию!
Честно сказать на Ко Чанге, кроме великолепных природных видов, особенно смотреть нечего. Но! Наша экскурсия прошла на одном дыхании. А мы часто пользуемся услугами частных гидов, и поверьте, есть чем сравнить. Артем отвечал на все вопросы, рассказал про жизнь тайцев. Про их обычаи и семейный уклад. Про отношение к детям и про отношение к старшим, про отношение к любви. Про мировозрение и ценности (которые значимо отличаются от наших). Что интересно, о тайцах он рассказывал с большим уважением, чего мы не слышали от других гидов, полагаю это связано с большим опытом жизни здесь. Мы узнали многое из истории Тайланда, а так же про особенности текущей экономической ситуации. Интересно было посетить китайский храм, очень тихий и уединенный. Здесь можно совершить настоящее китайское гадание на палочках. Вот это всем рекомендую. Я сначала восприняла это как шутку, но получив ответ-совет- предсказание на интересующий меня вопрос, была буквально шокирована мудростью полученной информации.
Артем помог нам увидеть Ко Чанг не глазами туриста, он помог посувствовать Ко Чанг, причем на столько, что мы решили свой следующий отпуск провести на Ко Чанге.