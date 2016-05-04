2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Все пляжи острова

Буддистские храмы

Китайский храм

Православный храм

Видовые площадки

Прогулка на слонах

Катание на каяках по манговым зарослям

Треккинг в джунглях и водопады

Тайская кухня и рыбацкие деревни.

Плантации тропических фруктов и креветочная ферма

Восточная и западные стороны острова

Встреча рассвета и заката

Программа составляется в зависимости от ваших пожеланий. Я давно живу на острове, поэтому покажу его таким, каким люблю. Мы не будем ездить по ювелирным магазинам и разнообразным “фермам” с товарами, если только вы сами этого не захотите. Будем делать то, что нравится вам, в том режиме, который устроит вас.

Вы увидите остров таким, каким его не видит основная масса туристов. В памяти у вас навсегда останется замечательный остров Слона в Сиамском Заливе, с его умопомрачительными видами и девственной чистотой.