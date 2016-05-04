2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Индивидуальная обзорная программа по острову Слона, ориентированная на ваши желания и интересы

Artem
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Artem – ваш гид
Большинство туристов приезжают на остров Ко Чанг всего на несколько дней.

Поэтому я делаю все возможное, чтобы во время экскурсии путешественники глубоко прониклись местным колоритом и искренне влюбились в наш остров.
$376 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Весь Ко Чанг
Весь Ко Чанг

Программа

  • Все пляжи острова
  • Буддистские храмы
  • Китайский храм
  • Православный храм
  • Видовые площадки
  • Прогулка на слонах
  • Катание на каяках по манговым зарослям
  • Треккинг в джунглях и водопады
  • Тайская кухня и рыбацкие деревни.
  • Плантации тропических фруктов и креветочная ферма
  • Восточная и западные стороны острова
  • Встреча рассвета и заката

Программа составляется в зависимости от ваших пожеланий. Я давно живу на острове, поэтому покажу его таким, каким люблю. Мы не будем ездить по ювелирным магазинам и разнообразным “фермам” с товарами, если только вы сами этого не захотите. Будем делать то, что нравится вам, в том режиме, который устроит вас.

Вы увидите остров таким, каким его не видит основная масса туристов. В памяти у вас навсегда останется замечательный остров Слона в Сиамском Заливе, с его умопомрачительными видами и девственной чистотой.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • В стоимость включено: транспорт, водитель, русскоязычный гид на все время проведения экскурсии.
  • В стоимость не включено: напитки, питание, входные билеты в национальный парк, дополнительные развлечения.
Весь Ко Чанг
Весь Ко Чанг
Весь Ко Чанг
Весь Ко Чанг
Весь Ко Чанг
Весь Ко Чанг
Весь Ко Чанг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Artem
Artem
Занимаюсь Туризмом С Удовольствием !!!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Миоа
4 мая 2016
Ездили в Артемом на экскурсию по острову - очень много узнали интересного, т.к. мы были с детьми Артем адаптировал экскурсию так, чтобы им было максимально комфортно и интересно. Очень понравился мангровый лес! Также посмотрели как растут многие местные фрукты, сделали очень красивые фотографии
5 января 2016
Спасибо Артему за проведенную экскурсию!

Честно сказать на Ко Чанге, кроме великолепных природных видов, особенно смотреть нечего. Но! Наша экскурсия прошла на одном дыхании. А мы часто пользуемся услугами частных гидов, и поверьте, есть чем сравнить. Артем отвечал на все вопросы, рассказал про жизнь тайцев. Про их обычаи и семейный уклад. Про отношение к детям и про отношение к старшим, про отношение к любви. Про мировозрение и ценности (которые значимо отличаются от наших). Что интересно, о тайцах он рассказывал с большим уважением, чего мы не слышали от других гидов, полагаю это связано с большим опытом жизни здесь. Мы узнали многое из истории Тайланда, а так же про особенности текущей экономической ситуации. Интересно было посетить китайский храм, очень тихий и уединенный. Здесь можно совершить настоящее китайское гадание на палочках. Вот это всем рекомендую. Я сначала восприняла это как шутку, но получив ответ-совет- предсказание на интересующий меня вопрос, была буквально шокирована мудростью полученной информации.
Артем помог нам увидеть Ко Чанг не глазами туриста, он помог посувствовать Ко Чанг, причем на столько, что мы решили свой следующий отпуск провести на Ко Чанге.

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