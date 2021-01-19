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Летим в Краби

Как добраться до Краби на самолёте

В Краби 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Krabi Airport» вам не избежать

Список аэропортов Краби

  1. Краби KBV
    Krabi Airport

Самые дешёвые билеты в Краби из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.01.2021из 🇹🇭Бангкока1 1701ч 25м
28.01.2021из 🇹🇭Чиангмая2 7619ч 10м (⇵1)
29.03.2021из 🇹🇭Пхукета2 9978ч 30м (⇵1)
20.04.2021из 🇹🇭Удонтхани3 21510ч 10м (⇵1)
30.11.2020из 🇹🇭Кхонкэн3 6088ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇹🇭Пхитсанулка6 329 (⇵1)
21.12.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура7 78911ч 15м (⇵1)
23.10.2020из 🇹🇭Ройета7 95825ч 15м (⇵1)
14.11.2020из 🇮🇩Джокьякарты12 10321ч 50м (⇵2)
20.12.2020из 🇸🇬Сингапура12 12819ч 35м (⇵1)
13.04.2021из 🇲🇻Мале16 7308ч 35м (⇵1)
14.01.2021из 🇷🇺Новосибирска19 67514ч (⇵1)
05.04.2021из 🇷🇺Москвы21 12716ч 35м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Красноярска21 27836ч 45м (⇵2)
19.11.2020из 🇮🇩Бали28 26928ч (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Казани29 52835ч 15м (⇵2)
15.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга30 01920ч 15м (⇵2)
11.02.2021из 🇺🇦Киева32 57344ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇰Копенгагена37 07821ч 5м (⇵2)
30.06.2021из 🇸🇪Стокгольм37 25220ч 5м (⇵2)
10.12.2020из 🇱🇹Вильнюса38 69536ч 30м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Владивостока39 49432ч 10м (⇵2)
04.02.2021из 🇺🇦Львова45 38840ч 20м (⇵2)
22.10.2020из 🇯🇵Токио51 82745ч 15м (⇵2)
31.10.2020из 🇬🇪Тбилиси59 70835ч 10м (⇵2)
09.12.2020из 🇱🇹Каунаса80 54740ч 15м (⇵2)
27.10.2020из 🇻🇳Хошимина122 50923ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Краби, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок и Чиангмай

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Краби