Как добраться до Краби на самолёте
В Краби 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Krabi Airport» вам не избежать
Список аэропортов Краби
- Краби KBVKrabi Airport
Самые дешёвые билеты в Краби из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.01.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|1 170
|1ч 25м
|28.01.2021
|из 🇹🇭Чиангмая
|2 761
|9ч 10м (⇵1)
|29.03.2021
|из 🇹🇭Пхукета
|2 997
|8ч 30м (⇵1)
|20.04.2021
|из 🇹🇭Удонтхани
|3 215
|10ч 10м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇹🇭Кхонкэн
|3 608
|8ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇹🇭Пхитсанулка
|6 329
|4ч (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|7 789
|11ч 15м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇹🇭Ройета
|7 958
|25ч 15м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|12 103
|21ч 50м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|12 128
|19ч 35м (⇵1)
|13.04.2021
|из 🇲🇻Мале
|16 730
|8ч 35м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|19 675
|14ч (⇵1)
|05.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|21 127
|16ч 35м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|21 278
|36ч 45м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇮🇩Бали
|28 269
|28ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|29 528
|35ч 15м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|30 019
|20ч 15м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇺🇦Киева
|32 573
|44ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|37 078
|21ч 5м (⇵2)
|30.06.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|37 252
|20ч 5м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|38 695
|36ч 30м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|39 494
|32ч 10м (⇵2)
|04.02.2021
|из 🇺🇦Львова
|45 388
|40ч 20м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|51 827
|45ч 15м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|59 708
|35ч 10м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|80 547
|40ч 15м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|122 509
|23ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Краби
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Краби, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок и Чиангмай
- 12.12.202015.12.2020
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