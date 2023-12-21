скидка
30%
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на Краби: магия рассвета и пляжи
Погрузитесь в атмосферу Краби: рассвет на секретной смотровой площадке, храмы, пляжи и целебные источники. Два дня незабываемых впечатлений
3 окт в 04:00
4 окт в 04:00
1798$1 259 за всё до 3 чел.
8 часов
Водная прогулка
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Увидеть, кто проживает на дне океана, встретить рассвет и услышать сюжеты об Андаманском море
Завтра в 08:30
3 окт в 08:30
$162 за человека
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
$35 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь21 декабря 2023Незабываемая поездка! Прекрасно подобрано время и продуман маршрут таким образом что туристов и посетителей было мало и поэтому мы могли
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Краби в октябре 2024
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