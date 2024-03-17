7 часов
Групповая
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
1 400฿ за человека
6 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия на остров Ко Хонг: природа и спокойствие
Остров Ко Хонг привлекает туристов своими живописными пляжами, лагунами и богатой флорой и фауной. Здесь можно насладиться снорклингом и каякингом
Начало: Укажите название Вашего отеля в комментарии
Расписание: Каждый день, с 08:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
1 500฿ за человека
5 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия на каяках по мангровым зарослям и пещерам Краби
Путешествие начинается в деревне Бан Бортор, где вас ждет каякинг по реке Кхлонг Тапрунг. Вы увидите древние наскальные рисунки и насладитесь обедом в ресторане
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
2 000฿ за человека
8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Погрузитесь в атмосферу Краби, искупайтесь в горячих источниках, насладитесь видами изумрудного озера и посетите легендарный Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
1 900฿ за человека
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия на острова Пхи Пхи: белоснежные пляжи и кристально чистая вода
Путешествие на острова Пхи Пхи подарит незабываемые впечатления: кристально чистая вода, белоснежные пляжи и уникальные природные достопримечательности
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день в 8:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
1 800฿ за человека
8 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Храмы провинции Краби
Познакомьтесь с культурой Таиланда через его главные храмы. Путешествие на индивидуальном автомобиле без спешки и толп туристов
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
11 000฿ за человека
8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия на Симиланские острова: снорклинг и дайвинг в Андаманском море
Симиланские острова - идеальное место для любителей природы и подводного мира. Потрясающие пляжи, гранитные скалы и кристально чистая вода ждут вас
Начало: Укажите название отеля в комментарии к заказу
Расписание: Каждый день, с 05:30
Завтра в 05:30
7 авг в 05:30
6 000฿ за человека
4 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия на каяках по мангровым зарослям и скалистым бухтам Краби
Залив Ао Талан - это цепочка каменных садов, каньонов и мангровых лесов. Идеальное место для круиза на каяке, где можно увидеть диких обезьян
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
1 000฿ за человека
8 часов
Водная прогулка
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи с двумя погружениями
Погружайтесь в мир подводных приключений на островах Пхи Пхи с опытным русскоговорящим инструктором. Два погружения до 12 метров включены
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 7:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
6 000฿ за человека
3 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия на каяках по затопленному лесу Краби
Отправьтесь в увлекательное путешествие на каяках по затопленному лесу Краби. Насладитесь кристально чистой водой и магическим бассейном с пузырьками
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30 и в 10:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
1 092.72฿ за человека
8 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия «Жемчужины» Краби VIP
Индивидуальный тур по Краби на русском языке! Посетите Пещеру Тигра, Изумрудное и Голубое озера. Насладитесь природой и культурой без толп и спешки
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день в 07:30
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
10 000฿ за человека
8 часов
Индивидуальная
Знакомство с провинцией Пханг Нга: озеро Чео Лан, храм Банг Рианг
Путешествие по провинции Пханг Нга включает посещение национального парка Као Сок, озера Чео Лан, храма Банг Рианг и мангрового леса Тха Пом Клонг Сонг
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 07:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
13 000฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 марта 2024Добрый день! Все несколько сумбурно, долго собирались,регистрировались. Сначала был остров Хонг, но варанов не видели, или они на нас смотреть
- ДДенис12 декабря 2023Экскурсия очень понравилась! Гид была молодец. Интересные места. Особо впечатлило голубое озеро, нереально красивого цвета!!! Трансфер прошёл комфортно. Спасибо за прекрасно проведённое время.
- ООльга26 февраля 2023Все хорошо! В быстром темпе посетили два острова, на каждом задерживались по по плавать на 40-60 мин. Затем обед. Еда
- ЛЛинда22 февраля 2023Лучшая экскурсия которая возможна га Краби. Ни один пляж не сравнится с этими скалами и первобытной красотой. На каяках каталась в первый раз,но гид доходчиво все обьяснил и могла лицезреть все красоты данной экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Популярные экскурсии»
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