Его главной особенностью являются будоражащие воображение пейзажи, главная составляющая которых — виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы. Продолжительность поездки составляет 8 часов и включает в себя множество увлекательных мероприятий, начиная с катания на каноэ по пещерам и купания на острове 🏝️ Лана, и заканчивая визитом в стоящую на воде деревню морских цыган.

Гвоздем программы является остров Джеймса Бонда. Провинция Краби славится своими архитектурными и природными достопримечательностями 🏛️, однако многие из его гостей мечтают о том, чтобы как можно скорее увидеть Тапу — скалу, именуемую так тайцами из-за напоминающей ноготь формы. Свое современное наименование остров получил в честь всемирно известного шпиона британской разведки и главного героя кинофильма «Человек с золотым пистолетом», значительная часть съемок которого проходила на его территории. Это и объясняет столь высокую популярность места, на которое ежедневно приезжают полюбоваться тысячи туристов со всех уголков света.

Как уже упоминалось выше, экскурсия ⛳ на остров Джеймса Бонда включает визит в деревню морских цыган — народа, придерживающегося своего собственного колоритного уклада жизни, и говорящего на древнем наречии «баджо». Их жизнь проходит в поселении, расположенном на отдаленном расстоянии от суши. Здесь есть школа, небольшие магазинчики, рестораны, мечеть, и даже футбольное поле. Вы останетесь под большим впечатлением от этого зрелища!

08:30 Трансфер из отеля

11:00 Прибытие на пирс; пересадка на длиннохвостую лодку; знакомство с гидом

11:30 Прибытие на смотровую площадку острова Тапу; свободное время

12:00 Каякинг вдоль острова Пин Ган

13:00 Обед в Тайском ресторане

14:00 Посещение Храма Обезьян

15:00 Прибытие в деревню морских цыган

15:40 Посещение фруктового сада

16:00 Трансфер в отель