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Увлекательное путешествие на остров Джеймса Бонда

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Его главной особенностью являются будоражащие воображение пейзажи, главная составляющая которых — виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • $59 за человека

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Увлекательное путешествие на остров Джеймса Бонда
Увлекательное путешествие на остров Джеймса Бонда

Что вы увидите

  • Остров Тапу (он же остров Джеймса Бонда)
  • Остров Пин Ган
  • Пещера обезьян
  • Деревня морских цыган
  • мангровые заросли
  • фруктовый сад
Его главной особенностью являются будоражащие воображение пейзажи, главная составляющая которых — виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы. Продолжительность поездки составляет 8 часов и включает в себя множество увлекательных мероприятий, начиная с катания на каноэ по пещерам и купания на острове 🏝️ Лана, и заканчивая визитом в стоящую на воде деревню морских цыган.
Гвоздем программы является остров Джеймса Бонда. Провинция Краби славится своими архитектурными и природными достопримечательностями 🏛️, однако многие из его гостей мечтают о том, чтобы как можно скорее увидеть Тапу — скалу, именуемую так тайцами из-за напоминающей ноготь формы. Свое современное наименование остров получил в честь всемирно известного шпиона британской разведки и главного героя кинофильма «Человек с золотым пистолетом», значительная часть съемок которого проходила на его территории. Это и объясняет столь высокую популярность места, на которое ежедневно приезжают полюбоваться тысячи туристов со всех уголков света.
Как уже упоминалось выше, экскурсия ⛳ на остров Джеймса Бонда включает визит в деревню морских цыган — народа, придерживающегося своего собственного колоритного уклада жизни, и говорящего на древнем наречии «баджо». Их жизнь проходит в поселении, расположенном на отдаленном расстоянии от суши. Здесь есть школа, небольшие магазинчики, рестораны, мечеть, и даже футбольное поле. Вы останетесь под большим впечатлением от этого зрелища!
08:30 Трансфер из отеля
11:00 Прибытие на пирс; пересадка на длиннохвостую лодку; знакомство с гидом
11:30 Прибытие на смотровую площадку острова Тапу; свободное время
12:00 Каякинг вдоль острова Пин Ган
13:00 Обед в Тайском ресторане
14:00 Посещение Храма Обезьян
15:00 Прибытие в деревню морских цыган
15:40 Посещение фруктового сада
16:00 Трансфер в отель
Что входит
  • Трансфер из / до отеля
  • Входные билеты в национальный парк
  • Питьевая вода
  • Обед (Тайская кухня)
  • Страховка от несчастных случаев
  • Услуги англоговорящего гида
Что не входит
  • аренда каяка (200 бат с человека)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в провинции Краби
Увлекательное путешествие на остров Джеймса Бонда
Увлекательное путешествие на остров Джеймса Бонда
Увлекательное путешествие на остров Джеймса Бонда
Увлекательное путешествие на остров Джеймса Бонда
Увлекательное путешествие на остров Джеймса Бонда
Увлекательное путешествие на остров Джеймса Бонда
Увлекательное путешествие на остров Джеймса Бонда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Krabi S.
Krabi S.
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